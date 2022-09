„Nikdy jsem to nerozlišoval, neměl vyloženě oblíbený tým. Když proti sobě hráli, vždycky jsem se těšil, protože jsem věděl, že to bude vyhrocené, emotivní derby se skvělou diváckou kulisou. Pokaždé přeji dobrému fotbalu,“ říká křídelník zlínského FC TRINITY, který se před utkáním Partizanu na Slovácku marně pokoušel sehnat přátelům z Bělehradu vstupenky.

Sám by ale ve čtvrtek večer neměl na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti chybět.

Už jste sehnal lístek?

Zatím to ještě řeším, čekám na potvrzení, ale věřím, že se tam dostanu. Sice bude vyprodáno, ale měl bych na stadionu být. Bohužel rivalita mezi Zlínem a Slováckem je velká, takže pro přátele ze Srbska jsem lístky sehnat nedokázal. Kdyby hrál ale Partizan se Zlínem, určitě by je kamarádi měli. (úsměv) Ale co vím, tak je jim to kolikrát jedno. Prostě sednou do auta a vyrazí na zápas a neřeší, že se na stadion nedostanou. Klidně stojí před ním a fandí, což se může stát i teď, když do Uherského Hradiště přijede větší počet fanoušků z Bělehradu, a někteří z nich se na stadion nedostanou.

Může dojít k výtržnostem?

Je pravda, že fanoušci Partizanu umí vytvořit bouřlivou atmosféru. Slovácko hlavně v Bělehradu čeká pekelné prostředí, ale nemyslím si, že by příznivci dělali vyloženě bordel. Mimo stadion se chovají slušně. Neměli by s nimi být problémy. Dostal jsem spoustu zpráv od kamarádů a známých. Poptávka po lístcích byla velká. Očekávám, že přijedou ve velkém počtu. Oni tým podporují kdekoliv. Nemají problém s žádnou vzdáleností.

Jak vůbec v Srbsku vnímají evropské soutěže?

Je to podobné jako v Česku. Pro všechny velký svátek, motivace. Určitě nehrozí žádné podcenění. Srbské kluby berou zápasy velmi vážně, protože si mohou po finanční stránce přilepšit, dostat injekci. Vážně si nepamatuji, kdy CZ Bělehrad naposledy chyběla v pohárové Evropě. Pro ni je to běžná věc a jednoznačný cíl před každou sezonou. Letos měla Crvena zvezda smůlu, když vypadla v Lize mistrů až v posledním předkole. Předtím ale dva roky po sobě hrála základní skupinu.

Má Slovácko šanci doma uspět, vyhrát?

Určitě. Kór teď, kdy je Partizan daleko slabší než v minulé sezoně, kdy vyřadil Spartu. Začátek sezony mu vůbec nesedl. Skončil tam sportovní ředitel, trenér. Řeší svoje interní problémy. Myslím, že toho Slovácko může využít, protože je po kondiční stránce skvěle nachystané. Může mít doma navrch a klidně Partizan porazit.

Postup ze skupiny by ale byl velkým překvapením, že?

Je pravda, že Slovácko má daleko těžší skupinu než jsme měli my se Zlínem. Podle mě to bude mít velice složité, protože Kolín, Nice i Partizan jsou kvalitnější týmy s většími rozpočty. Slovácko ale má oproti nim výhodu, že je mohou soupeři podcenit. Neznají jeho sílu, přednosti. Slovácko je na tom kondičně i takticky skvěle, jeho šance není úplně malá. Třeba se chytne už s Partizanem a pak bude všechno možné.

Je Partizan největší klub v Srbsku? Fandí mu i lidé mimo Bělehrad?

V Srbsku jsou dva velké kluby. Kromě Partizanu ještě Crvena zvezda, která je na tom momentálně daleko lépe. Má lepší výsledky i větší úspěchy. Partizan je něco jako tady Sparta. Crvena zvezda je ale i díky své bohaté historii a třeba triumfu v Lize mistrů o něco populárnější, v Bělehradu má ale stejně početnou základnu fanoušků jako městský rival. Mimo hlavní město je to šedesát na čtyřicet pro Crvenu zvezdu, které je na tom momentálně lépe.

Jaký má Partizan nyní tým?

Prvně musím říct, že loni na podzim měl Partizan fantastickou formu. Hrál skvěle a ligu vedl o pět bodů před Crvenou zvezdou. Tehdy ho vedl trenér Stanovič, což je v Srbsku jeden z nejuznávanějších koučů. Měl výborně poskládaný mančaft. Bohužel jaro Partizanu příliš nevyšlo. Přišel o náskok a dvě kola před koncem prohrál i boj o titul, což mělo následky a trenér Stanovič skončil a společně s ním i osm hráčů, což není málo. A většina z nich byli zkušení borci, tahouni, co odehráli větší počet minut. Vedení klubu se prostě naštvalo a udělalo v týmu průvan, což se podepsalo i na startu nového ročníku. Partizan do letošní sezony vstoupil velmi špatně. Nové a omlazené mužstvo si moc nesedlo, takže skončil další trenér. Loňský Partizan, který vyřadil Spartu, byl dvakrát silnější než ten současný, což potvrzují i výsledky. CZ Bělehrad už má před rivalem náskok pěti bodů. Ale viděl jsem středeční derby, které skončilo 1:1 a Partizan v něm byl ve druhé půli dokonce lepší, takže se má od čeho odpíchnout.

Kdo jsou jeho hlavní hvězdy?

Bezesporu je to útočník Ricardo Gomes, který v minulé sezoně srbské ligy nastřílel přes třicet gólů. Je vysoký, silný, ale i rychlý, prostě výborný hráč. Ve středu pole tvoří hru Izraelec Natcho. Sice už má svůj věk, ale když má balon u nohy, dokáže dát skrytou finální přihrávku, vyslat spoluhráče do šance. V derby se mi líbil i Hamidou Traore, což je rychlé pravé křídlo. Tento Afričan přišel z tureckého Giresunsporu a soupeři dělal obrovské problémy. Dokázal se prosadit, dát krásnou finální přihrávku. Celkově je ale Partizan v ofenzivě daleko silnější než v defenzivě, která mu vázne. V obraně má problémy, furt střídají stopery. V tomto je šance pro Slovácko.

Jaké má Partizan zázemí, stadion?

Je zajímavé, že oba stadiony v Bělehradu leží asi jenom pět set metrů od sebe, fakt kousek. Stadion Partizanu má kapacitu 32 tisíc diváků, je moc hezký. Celkově podmínky v klubu jsou na výborné úrovni. Přirovnal bych to ke Spartě. Partizan má taky nádherný tréninkový areál se sedmi nebo osmi hřišti. Také finanční podmínky jsou tam dobré, i proto si klub může dovolit angažovat cizince.

Sledujete srbskou ligu?

V minulé sezoně jsem ji sledoval pozorně, protože bratr Miljan hrával ve Vojvodině Novi Sad, ale v létě přestoupil do Kazachstánu, působí v klubu Tobol Kostanaj. Jinak teď jsem viděl derby Partizanu s Crvenou zvezdou. Ostatní týmy ale moc nesleduji.