Na první pohled snadnější, leč nevyzpytatelný los čeká na rivala ze Slovácka. Po venkovním derby na Zbrojovce Brno na domácím stadionu přivítá Hradec Králové, následně se představí na půdě Českých Budějovic. Hned poté zajede do Olomouce, doma se podruhé ukáže až na konci srpna proti Liberci.

První regionální derby mezi Fastavem a Slováckem je na programu v 10. kole, na začátku října se bude hrát ve Zlíně.

Fastav v uplynulé sezoně musel do skupiny o udržení, nakonec skončil na dvanácté místě. Od baráže ho přitom dělily pouhé dva body. Slovácko po třiceti kolech naopak zamířilo do skupiny o titul, celkově skončilo na čtvrtém místě. V závěru sezony si po vítězném zápase se Spartou Praha připsalo prvenství v Mol Cupu.

Úvod ligové sezony Fastavu Zlín:

1. kolo vs. Mladá Boleslav (doma)

2. kolo vs. Slavia Praha (venku)

3. kolo vs. Baník Ostrava (venku)

4. kolo. vs. Jablonec (doma)

Úvod ligové sezony Slovácka:

1. kolo vs. Zbrojovka Brno (venku)

2. kolo vs. Hradec Králové (doma)

3. kolo vs. České Budějovice (venku)

4. kolo vs. Olomouc (venku)

