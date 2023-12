Úředním termínem je středa 28. února 2024. Klub ale bude o přesném času informovat.

Trenér Bronislav Červenka je s losem spokojený. „Víme, že jaro pro nás bude po psychické i fyzické stránce náročné, proto by nám každé cestování uprostřed týdne přineslo komplikace, úbytek sil. Pro nás je pozitivní, že hrajeme doma a nemusíme nikam jezdit,“ pochvaluje si kouč ševců.

Nyní ale na pohár nemyslí, chystá tým na sobotní ligovou bitvu. „Čtvrtfinále je ještě daleko. Nikdo z nás neví, v jakém stavu budeme po zimní pauze my a v jakém soupeř. Proto je zbytečné pohárové utkání nějak rozebírat,“ prohlásil.

Zajímavostí je, že Zlíňané se s Libercem utkali ve čtvrtfinále celostátního poháru již v sezoně 2016/2017, kdy MOL Cupu ovládli. Po sedmi letech se oba týmy utkají ve stejné fázi soutěže znovu, hrát se ale bude na Letné.

„Za mě zápas nemá favorita. Zlín se po výměně trenéra zvedá, uspěl i v poháru v Ostravě, což pro všechny bylo velké překvapení,“ uvedl v přímém přenosu České televize bývalý kanonýr a nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller.

Moravanům se na Slovan v poslední době daří. Minulé utkání sice doma pouze remizovali 1:1, ale výhře byli mnohem blíž. Střídající Kovinić totiž v nastavení dopravil míč do sítě, ale radost ševcům sebral videorozhodčí, který odhalil ofsajd a gól tak neplatil.

Loni na jaře Zlín prohrál U Nisy těsně 1:2, předtím ale Severočechy třikrát v řadě porazil.

„Liberec má kvalitní, ofenzivní, dobře připravený a poskládaný tým, který je dlouho pospolu. Hlavně doma hraje ofenzivně, rychle dopředu, po stranách,“ chválí protivníka Červenka.

Hlavně to odehrát! Ševci míří do Liberce. Červenka: Nemusí to být jenom kopaná