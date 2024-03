Trenéru Bronislavu Červenkovi se přání hrát doma s pražskou Spartou nevyplnilo. Fotbalistům Zlína páteční los příliš nepřál. V semifinále celostátního domácího poháru se utkají s lepším týmem z dvojice FK Jablonec – Viktoria Plzeň, hrát budou venku. Oficiální hrací termín není zatím známý.

Fotbalisté Zlína mohou v semifinále MOL Cupu narazit na Plzeň. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševci los sledovali společně přímo na Letné. Televizi zapnuli při přípravě na nedělní ligový duel s Baníkem Ostravou.

Nadšený z dalšího těžkého venkovního utkání a daleké cesty samozřejmě žádný z hráčů není. Z mužstva je ale patrné odhodlání, velká vůle pokusit se překvapit, uspět.

„Je to škoda. Chtěli jsme hrát doma, ale máme čas se na soupeře nachystat. Nechci předbíhat, na koho narazíme. Za mě utkání Jablonce s Plzní nemá žádného favorita. Postoupit mohou oba týmy. To platí i pro náš semifinálový zápas. Já už jsem to zažil, když jsme před sedmi lety jeli na Slavii a vyhráli tam 1:0. Nakonec jsme ovládli celý pohár, takže se to klidně může opakovat,“ věří kapitán Zlína Antonín Fantiš.

Také trenér Bronislav Červenka chtěl hrát semifinále na domácím stadionu, před vlastním publikem. „Stejné přání ale měly i ostatní týmy,“ uvědomuje si.

„Nejde ani tak o soupeře, jako spíš o náročné cestování. Pro nás je sezona těžká, mezi ligovými zápasy nás čeká obrovská štreka přes celou republiku. S tímto nejsme spokojení,“ přiznává kouč.

Mezi soupeři si ale vybírat nechce. „Jablonec i Plzeň mají velkou kvalitu. Pokud chceme uspět, musíme zase podat nadstandardní výkon,“ ví dobře.

Přímo v Praze na Strahově byl generální manažer FC Zlín Zdeněk Grygera.

„V lize jsme sice dole, ale jsme rádi, že jsme došli až do semifinále. V poháru už jsme jednou uspěli. Bylo to krásné, když jsme to v roce 2017 vyhráli. I teď chceme jít dál a být úspěšní. Počkáme si, jak to mezi Jabloncem a Plzní dopadne. Připravovat se budeme na oba soupeře,“ prohlásil.

Los se uskutečnil v pátek dopoledne na pražském Strahově. Na starosti ho měl za účasti zástupců jednotlivých klubů ambasador soutěže a nejlepší střelec v historii české reprezentace Jan Koller.

Před losem semifinále nebyly týmy rozdělené na nasazené a nenasazené, narazit tak na sebe mohly týmy bez omezení. Pořadatelem utkání je mužstvo, které bylo ve dvojici vylosované jako první.

Úředním hracím termínem semifinále mezi Opavou a Spartou je středa 3. dubna. Druhé utkání se uskuteční jindy, neboť o den dříve je na programu dohrávaný zápas mezi Jabloncem a Plzní, který v úterý znemožnila hustá mlha.