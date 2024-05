Náladu si alespoň zvedl v nedělním třetiligovém derby na Slovácku. Juniorce Zlína pomohl k triumfu 3:1, se žluto-modrým dresem se loučil vítězně, po sezoně se ale bude hlásit ve Spartě, které patří. „Tento půlrok mě po psychické i dalších stránkách posunul dopředu. Sestup mě samozřejmě mrzí,“ říká jihočeský rodák.

Jak moc vás mrzí vyloučení v zápase s Českými Budějovicemi?

Mrzelo mě to moc. Dlouho jsem nad tím přemýšlel. V souboji jsem nic neudělal, Tranzisku jsem nijak nezasáhl. Mluvil jsem o tom i s lidmi z disciplinární komise. Nakonec jsem dostal trest na dvě utkání, což mě štvalo, protože jsem chtěl týmu v posledních dvou zápasech pomoct. Byly to pro mě těžké dva týdny.

Trpěl jste na tribuně v Jablonci hodně?

Bylo to horší než na hřišti, kde to můžete ovlivnit. V hledišti jenom sedíte a díváte se. Cesta do Zlína nebyla vůbec příjemná. Hrozně se to táhlo. Naštěstí jsem nemusel autobusem, ale jel autem.

Je sestup velká kaňka na jarním hostování?

Mrzí mě to moc. Nikdo nechce být podepsaný pod sestupem. Nepřeju to nikomu, sám to zažívám poprvé. V sobotu jsem to prožíval s týmem. Není mi to jedno. Budu se s tím vypořádávat hodně dlouho. Vždycky je lepší, když se slaví titul, hraje o poháry.

Pomohl i Schánělec. Béčko Zlína zvítězilo v derby a v předstihu se zachránilo

Na Zlín ale budete vzpomínat v dobrém, že?

Já bych chtěl Zlínu poděkovat. Dostal jsem šanci tady hrát první ligu. Byl to další krok v mé kariéře. Uvidíme, co bude dál. Tento půlrok mě po psychické i dalších stránkách posunul dopředu. Nebylo to pro mě nic jednoduchého. Je to nějaká zkušenost.

Jaký to byl pro vás půlrok?

Pro mě to byl velký skok. Druhá liga je hodně soubojová, ale není tak propracovaná. Šancí jsem měl daleko víc než ve Zlíně. Samozřejmě chtěl jsem dát víc gólů, ale těch příležitostí jsem moc neměl.

Jaké to bylo loučit se Zlínem v zápase MSFL?

Nebral jsem to jako loučení. Věděl jsem to týden dopředu, že si půjdu za béčko zahrát. Nechtěl jsem konec sezony strávit na tribuně. Jsem rád, že jsem přispěl k výhře. Podali jsme bojovaný a týmový výkon, získali důležité tři body. Moc vyhrocené to derby nebylo. Rozhodčí to zvládli dobře, zápas si pohlídali.

Jak se vám hrálo uprostřed zálohy?

Byl jsem tam poprvé. Nebylo to pro mě nic jednoduchého, ale byl jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Zvládl jsem to poměrně slušně. Hlavní je, že jsme zvítězili.

Co bude s vámi dál?

Uvidíme, jaký budeme mít plán tento týden ve Zlíně. Po sezoně bych se měl vrátit do Sparty, kde budu mít nějaké pohovory. Zatím není jasné, jestli začnu přípravu tam nebo půjdu někam na hostování.