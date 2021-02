„V zápase šlo o hodně, což dobře věděla obě mužstva. Domácí by vítězství po mentální stránce posouvalo vysoko, my jsme tu nesměli prohrát, což se nám povedlo, takže máme splněno. Pro nás je bod velice důležitý,“ vnímá kouč Fastavu.

Zlín se Zbrojovkou v nejvyšší soutěži neprohrál počtvrté za sebou, před rivalem z východní části republiky udržel slušný pětibodový odstup.

Přitom všechno mohlo být jinak. Kdyby po dorážce Bariše nezasáhl VAR, jeli by Zlíňané domů naštvaní,s prázdnou a s kupou starostí navrch.

Sudí Hocek nejprve trefu domácího záložníka uznal. Celou situaci ale zkontroloval na videu a gól odvolal.

Na obrazovce viděl faul Fily, jak podkopl Hlinku. „Byla to rozporuplná situace, kterou musí posoudit jenom rozhodčí. VAR byl na naší straně,“ ví dobře Páník.

Po verdiktu hlavního arbitra si zhluboka oddechl, zato Brňané se pořádně čertili. „To víte, že je to pro rozhodčího těžké, tlak je obrovský,“ uvědomuje si zlínský kormidelník. „Většinou je to tak, že když už se na to video jde podívat, tak tam asi něco je, proto se pak zasahuje velice důrazně,“ všímá si Páník.

„Videorozhodčí u toho sedí dvě či tři minuty. Záznam si rozfázuje, zpomalí. My to v té skrumáži na osmdesát metrů nevidíme,“ přidává.

Brňané po sobotním duelu cítili velkou křivdu. Byli přesvědčení, že Barišův gól měl platit. Remíza jim nestačila, potřebovali vyhrát, i proto je ztráta tolik bolela. „Domácí na nás v závěru vytvářeli větší tlak. Remízu jsme uhráli díky vynikajícímu výkonu stoperské dvojice, měli jsme v nich oporu. A taky v brankáři Dostálovi,“ vyzdvihuje Páník.

Jinak ostatní fotbalisté zůstali spíš za očekáváním. „Někteří hráči podali lepší výkony, jiní horší, ale třeba oba noví hráči pomohli,“ je přesvědčený.

Janošek i Potočný nastoupili v základní sestavě. V zápase ukázali dobré věci, celkově ale nijak nezářili, což v arktických podmínkách snad ani nešlo. „Janošek je playmaker. Hráč, který to chce rozdávat, rozdělovat. Měl několik okamžiků, kdy to dával na rozběhnuté hroty a boky,“ říká s tím, že přesně to si od něj slibuje. Potočný se na zmrzlém trávníku spíše soužil. Zahodil jednu šanci, z trestňáku pálil slabě. „Je sice vysoký, ale spíš technický hráč s výbornou střelou. I když mu těžký terén taky moc neseděl, obstál velice dobře,“ míní zlínský trenér.

Ševci vyrukovali na protivníka se čtyřmi obránci, . Dlouhá pauza způsobená pozitivními testy na covid-19, které poslaly mužstvo do karantény, se na výkonu podepsala. „Těžko jsme se do toho dostávali,“ vypozoroval čtyřiašedesátiletý kouč. „Rytmus jsme chytali celý zápas, ale stejně jsme ho nechytili,“ přidává zklamaně.

„Ještě přitom když celou zimu trénujeme na umělce, kde míč neskáče, ale jezdí po zemi… Můžeme říct, že mužstvo vypadá dobře, ale v momentu, když vylezeme na tento terén, tak je to špatně,“ pokračuje.

Podle Páníka se v sobotu na Srbské těžko dal hrát nějaký líbivý kombinační fotbal. „Balon neustále skákal. Při jakékoliv přihrávce jsme riskovali, že soupeř míč někde zachytí a dostane se do šance. Po čtvrthodině hry se navíc trávník změnil v oraniště. Byl to samý souboj, hra na náhodu, ale pro obě mužstva stejné,“ nevymlouval se. „Domácí nás neustále atakovali. Stopeři neměli čas na rozehrávku. Bylo to o tom, kdo získá vypadnutý balon a dohraje to do brány,“ dodává.