Ševci v létě získali nového titulárního partnera. Stavební společnost Fastav v názvu klubu po jedenácti letech nahradila TRINITY BANK.

Zlínští mají i podporu sázkové kanceláře Tipsport.

Generální partnerem zůstává společnost Climax, klub významně podporuje i společnost Lukrom majitele Zdeňka Červenky.

„Klub je nyní v ekonomicky dobré kondici,“ pochvaluje si Grygera.

I díky sponzorům mohli na Letné v přestávce vyměnit střídačky, nová je výběhová zóna.

Na Vršavě zase mají mládežníci k dispozici novou umělou trávu.

Realizační tým rozšířil nový asistent Vít Vrtělka, bývalý záložník Zlína rovněž povede třetiligovou rezervu. Marek Kalivoda se zase stal sportovním manažerem s přesahem na béčko a mládež.

Jinak tým se zásadně nezměnil. Největší ztrátou je odchod záložníka Condeho do FC Curych. „Jeho přestup je velký signál pro hráče, že i z malého města se dá přestoupit do velkého týmu. Hlavně naše mladé hráče by to mělo motivovat,“ míní Grygera, který jako fotbalista působil v Juventusu Turín či Ajaxu Amsterodam.

Pryč jsou Vraštil, Matejov a Nečas, Chwaszcz v týdnu přestoupil do třetiligové Kroměříže.

Naopak z Karviné se po dvou letech vrátil krajní bek Bartošák.

Ševci před ligou: marodka a drsný los. Máme svoji sílu, ujišťuje trenér Jelínek

Zatímco za Condeho našel Zlín náhradu v Opavě, odkud přivedl Josse Didibu, problémy se mu hromadí v útoku.

Ze sestavy na minimálně měsíc vypadl zkušený Antonín Fantiš, neboť měl dopravní nehodu a je po operaci ramene.

Konkurenci v ofenzivě by měli zvýšit ghanský záložník Johnson Owusua a černohorský útočník Nedjeljko Kovinić. „Přišli k nám přes jednoho manažera, se kterým jsme navázali spolupráci. Bohužel oba se hned zranili a moc toho neodtrénovali. Nyní se ale vrací zpátky a já věřím, že v krátké době budou znovu trenérovi k dispozici,“ prohlásil Grygera.

I z toho důvodu ševci získali na půlroční hostování útočníka Jana Silného z Jablonce.

Vedení Zlína naopak neangažovalo útočníka Yunise. Bývalý olomoucký forvard je typologicky jiným hráčem než právě Silný, což nakonec rozhodlo.

Jinak Grygera další doplnění mužstva nyní neřeší. „Není jednoduché k nám třeba z Prahy dostat hráče. Nechceme nikoho přeplácet, spíše hledáme střední cestu. Chceme postupně zabudovávat odchovance, ale asi těžko budeme stavět jenom na nich,“ říká Grygera.

Ševci zahájí ligovou sezonu sobotním domácím zápasem s Mladou Boleslaví, pak je čeká venku Slavia a Ostrava.