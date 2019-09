Ševci už teď dobře vědí, že ve Vršovicích suchá tráva rozhodně nebude.

„Kór teďka, když o tom trenér mluvil na tiskovce. Pamatuji si ale, že se hřiště na Bohemce kropilo před každým zápasem,“ říká čtyřiadvacetiletý záložník, který se v pátek večer postaví kamarádům Dostálovi, Krchovi či Bartkovi, aby ve vzájemném souboji pomohl ševcům vydolovat nějaké body. Po třech porážkách v řadě by se totiž Csaplárovu týmu náramně šikli.

Dáte trenérovi Haškovi za pravdu? Je opravdu tak velký problém hrát na suchém hřišti?

V tomto musím souhlasit s trenérem Haškem. Podle mě má ale takový názor většina hráčů, trenérů i lidí, kteří se ve fotbale pohybují. Sám za sebe musím říct, že rozdíl je opravdu velký. Obzvláště v případě, že tráva je suchá a navíc je trošku vyšší, protože není posekaná. V tu chvíli je pak balon strašně pomalý, každý dotek s ním trvá mnohem delší dobu. Fotbal se v poslední době posunul, je mnohem rychlejší a chce to i rychlejší řešení herních situací. Pokud je tráva suchá, balon se na ní zbrzdí třeba o půl vteřiny, zastaví se pod nohou. Déle trvá první dotek. Takže podle mě rozdíl tam stoprocentně je. Já preferuji, když je trávník mírně nakropený a balon po něm hezky jezdí, pak dokáže hru hodně zrychlit.

Berete páteční zápas na Bohemce hodně prestižně?

Už jsem na Bohemce hrál za Mladou Boleslav, takže premiéru za jiný tým už jsem si v Ďolíčku odbyl. Úplně speciální zápas to pro mě není, i když jsem tam prožil skoro tři sezony. Každopádně na utkání se těším a maximálně se připravím.

Vnímáte, že klokani jsou hodně nepříjemný protivník?

Je to pravda. Kór když budou hrát doma, kde se jim hodně daří. Bohemka je nepříjemný tým, s podporou fanoušků je hodně těžký soupeř. My se ale musíme soustředit sami na sebe, na náš výkon. Věřím, že pokud se přiblížíme hranici svých možností, určitě je v našich silách, abychom tam bodovali.

Jak se vám hraje v Ďolíčku?

Když jsem hrál za Bohemku, v Ďolíčku vždycky byla výborná atmosféra. Je tam pěkný, i když menší stadion. Ale když se zaplní a tribuna za brankou žene domácí hráče dopředu, pro každého soupeře to bylo o to těžší.

Změnil se tým po vašem odchodu hodně?

Nějaké změny v kádru nastaly, ale jádro je vesměs stejné. Trošku se změnilo rozestavení, Bohemka teď hraje systémem 3-4-3. Jinak ale herní projev zůstává stejný.

Jaké jsou hlavní zbraně Bohemky?

Bohemka si vždycky zakládala na týmovosti, dobré organizaci hry a poctivosti. Pokusíme se ji zaskočit, její hru narušit a pokud možno vstřelit rychlý první gól. Bude těžké se prosadit, protože Bohemka má organizované mužstvo, soudržné. Snaží se hrát rychle a důrazně, na to si budeme muset dávat pozor.

Jste v kontaktu s některými bývalým spoluhráči?

Jo, jsem v kontaktu s hodně kluky. Byl jsem tam skoro tři roky. Furt si píšeme. Třeba s Martinem Dostálem, Danielem Krchem nebo Davidem Bartkem. Máme dokonce založenou skupinu v aplikaci WhatsApp, takže v kontaktu jsme skoro denně.

Už jste se s kamarády hecoval?

Zatím ještě ne. Ani jsme zápas moc neprobírali. Možná, jak se přiblíží pátek, tak si něco napíšeme, ale ani když jsem hrál na Bohemce za Mladou Boleslav, žádné hecování nebylo. Ale kluky ze Zlína nějak namotivuji. (úsměv) Většinou to tak bývá, že před zápasem se soupeřem, kde hráč působil, se v případě výhry donese do kabiny nějaké občerstvení. Pokud bychom na Bohemce vyhráli, kluci se mají na co těšit.

V Ďolíčku se hraje už v pátek. Zůstanete po utkání v Praze?

Zatím ne. Všechno se bude odvíjet od tréninkového plánu pro další týden. Kdybychom v sobotu trénovali, vrátím se s týmem do Zlína. Jestli dostaneme o víkendu volno, asi zůstanu v Praze. Stoprocentně to zatím nevím.

Jaká já nálada v týmu po třech porážkách v řadě?

Samozřejmě pro každý tým je taková šňůra porážek nepříjemná. Proto se musíme na zápas maximálně připravit a soustředit se na svůj výkon. Věřím, že utkání zvládneme a že se zase odpíchneme k opačné šňůře výher. Na náladu se ale vymlouvat nemůžeme. Budeme hrát naplno a pokusíme se konečně vyhrát.