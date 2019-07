Krajní halfbek Fastavu Róbert Matejov totiž v týdnu před utkáním v Olomouci podepsal s účastníkem FORTUNA:LIGY nový kontrakt. „Zájem Zlína mě těší. Jsem rád, že mi stále věří. I přes poslední období, které nebylo pro mě ideální, jsem také chtěl podepsat ve Fastavu smlouvu, protože jsem tady po osobní stránce velmi šťastný,“ přiznává jednatřicetiletý rodák z Dubnice.

Rozmýšlel jste se před podpisem nové smlouvy dlouho?

Měl jsem jasno v tom, že chci do startu ligy vědět, co se mnou v budoucnu bude. Po těch letech ve Zlíně jsem si pohrával s myšlenkou, že by to možná chtělo změnu, ale na nic jsem nespěchal. Jsem rád, že klub přišel a podali jsme si ruky znovu.

Byla jednání jednoduchá?

Zdeňa Grygera mě oslovil, že bychom si měli sednout a probrat celou moji situaci. Já jsem souhlasil a potom už to šlo velmi rychle.

Jste rád, že máte nyní klid na práci a můžete se soustředit pouze na fotbal?

Je pravda, že stále je co zlepšovat. Věřím, že když budu hrát co nejvíce, bude forma stoupat.

Ve Zlíně působíte od roku 2012. Čekal jste, že tady vydržíte tak dlouho?

Ani ne. Je ale pravda, že na každý rok mám nějaké vzpomínky. Některé jsou pěkné, jiné zase horší. Prošel jsem si tu vážným zraněním. Klub mě tehdy podržel. Vzpomínám na všechny trenéry, co jsem tu zažil. Na některé rád, na některé už tolik ne, ale každý mi dal do života něco. Nejraději vzpomínám ale na trenéry Páníka a Bílka a na úspěchy, kterých jsme pod nimi dosáhli.

Do nové sezony jste vstoupili smolnou porážkou se Slavií. Už z vás zklamání vyprchalo?

Je pravda, že zklamání bylo velké, neboť jsme všichni cítili, že jsme na soupeře měli a minimálně bod jsme si zasloužili. Ale takový je fotbal. Musíme jít dál. Atmosféra byla výborná. Plný stadion, takže víc takových zápasů. Teďka už se musíme dívat dopředu a soustředit se na další zápas, co nás o víkendu čeká.

Nyní jedete na Hanou. Jak moc se podle vás Sigma v létě změnila?

Bude to souboj dvou týmů, které v létě přivedly nové trenéry, takže oproti minulé sezoně je možné, že herní projev se u obou mužstev může malinko změnit. Na druhé straně si nemyslím, že by Sigma opustila od svého tradičního kombinačního fotbalu. Moc změn v kádru totiž nemá.

Myslíte si, že bude hrát Olomouc jinak pod novým trenérem Látalem?

Každý trenér chce přinést do mužstva něco nového. To své, co ho provází fotbalem. Takže si myslím, že trenér Létal nějaké prvky a návyky do olomouckých hráčů dostal. I když letní příprava byla krátká. My se ale na soupeře určitě dobře nachystáme. Zhlédneme video, uvidíme, jak Sigma hraje.

Oba týmy na úvod sezony prohrály s favority. Sledoval jste duel Sigmy v Plzni? Jak moc bude soupeři chybět vykartovaný útočník Yunis?

Zápas jsem si pustil právě v momentu, kdy Plzeň začala utkání otáčet. Je pravda, že hostům uškodila červená karta. Bůh ví, jak duel dopadl a zda by to Plzeň měla potokm tak jednoduché. Olomouc však vyloučeného Yunise nahradí Nešporem, takže nečekám, že by Sigma měla být slabší.

Budete chtít hrát v Olomouci stejně odvážně jako doma se Slavií?

Určitě se chceme prezentovat podobným fotbalem hlavně jako v první půli proti Slavii. Byl bych moc rád, kdybychom nyní zvládli oba poločasy.

Hanáky jste v minulé sezony vyřadili. Může to být vaše psychická výhoda?

Myslím si, že poslední dvojzápase je za námi a dávno zapomenutý. Naposledy nám v Olomouci k postupu stačila i prohra, v sobotu chceme bodovat.

Jak se vám zamlouvá spolupráce s novým trenérem Csaplárem?

Úkoly pro mě se extra moc nezměnily. Spíš je to o nás, jako o týmu, aby celkový projev byl dobrý. Abychom se přiblížili tomu, co po nás trenér vyžaduje. Jinak je před námi otevřený a přímý. Baví se s každým na rovinu, což je jenom dobře.

Po zápase se Slavií trenér říkal, že vy s Džafićem hrajete dobře jenom tehdy, když jste u tribuny a střídaček a má vás na očích. Vnímáte třeba při hře pokyny kouče?

V tomto mu musím dát za pravdu. První poločas se Slavií jsme hráli dobře, po změně stran už to nebylo z naší strany ono. Nějaké pokyny člověk při zápase, když je to na pár metrů, registruje, ale na větší dálku to slyšet nejde.