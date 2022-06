„Všechno malé stadiony a žádní diváci. Člověka to ani nebavilo,“ přiznává po letech zkušený krajní bek či záložník.

Když na Letnou přicházel, nenapadlo jej, že v klubu vydrží tak dlouho.

Ve Zlíně strávil deset let, zařadil se po bok celé řady legend, nejvýznamnějších hráčů zlínské historie.

Teď se sympatický Slovák s ševci loučí, po vypršení smlouvy zamířil do Brna, posílil Zbrojovku, prvoligového nováčka. „Deset let je ve fotbale velmi dlouhá doba, bude to první změna prostředí po dlouhé době. Těším se, že poznám nový klub, nové spoluhráče i brněnské fanoušky. Už se nemůžu dočkat, až sezona vypukne. Věřím, že se nám bude společně dařit,“ řekl po podpisu.

Zkušený třiatřicetiletý fotbalista Róbert Matejov končí ve Zlíně. Bude hrát za Brno.Zdroj: FC Fastav Zlín

Ve Zlíně mu novou smlouvu nenabídli, i proto musel jinam.

Třiatřicetiletý univerzál však bude mít na co vzpomínat. Těch zápasů i zážitků, co si s sebou do jihomoravské metropole odnese …

V dresu Ševců odehrál 167 prvoligových duelů, v nichž pětkrát skóroval a na čtrnáct branek přihrál.

Dalších 49 utkání přidal ve druhé nejvyšší soutěži.

Tím se zapsal do historických tabulek fotbalového Zlína. Víc startů než Matejov si připsal pouze zesnulý Jaroslav Švach.

Bývalý hráč Prievidze či Varnsdorfu má také druhý nejvyšší počet asistencí (14), k dosažení prvenství před Davida Šmahaje mu chyběla jediná gólová přihrávka.

V roce 2016 přispěl k triumfu v MOL Cupu, s týmem opanoval Česko-slovenský Superpohár. Nechyběl ani při působení Zlína v Evropské lize, kde naskočil do čtyř duelů s Šeriffem Tiraspol a Lokomotivem Moskva. Jen s Kodaní ani jednou nenastoupil.

V uplynulém ročníku zasáhl do 21 zápasů, gólem přispěl k domácí výhře nadTeplicemi.

Nyní už bude ve FORTUNA:LIZE pomáhat konkurenčnímu Brnu, kde se dohodl na podmínkách a stal se druhou letní posilou Zbrojovky.

„S trenérem jsme se zatím bavili o základních věcech, řešili jsme individuální tréninkový plán, abych už byl na startu přípravy nachystaný. Mou nejčastější pozicí je levá strana obrany, kde nastupuji asi osm let. Ještě ve druhé lize ve Zlíně mne tam posunul trenér Páník a už jsem tam zůstal. Zvládnu ale nastoupit i na jiných postech v obraně či v záloze,“ dodal rodák z Bojnic.