Matejov střílel na teč. Hezky to tam zapadlo, usmíval se

Nedává branky příliš často, spíš výjimečně. Když už se ale slovenský krajní obránce či záložník Róbert Matejov trefí, stojí to za to. Třicetiletý fotbalista v derby se Slováckem nachytal domácího brankáře Daňka, když z velkého úhlu poslal balon přímo do sítě a šťastnou ranou završil úchvatný triumf Fastavu na stadionu krajského rivala.

Byl to úmysl nebo náhoda? Spekulace utnul až po zápase autor čtvrté zlínské trefy, který před novináři chvíli mlžil. „Byla to střela. Přesně takto jsem to chtěl,“ usmíval se. Po chvilce vtipkování ale zvážněl. „Ne. Chtěl jsem to nastřelit na teč. Brankář však udělal krok dopředu, tak to tam hezky zapadlo,“ přiznává sympaticky. Matejov dal pečeť na triumf ševců, kteří vyloupili Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti a domů odvezli všechny body i pohodou výhru 4:0. „Konečně jsem se dočkal zápasu v lize, kdy jsme to takto v klidu dohráli. Maximální spokojenost,“ zářil Matejov. Rodák z Dubnice nechápal, jak mohli hráči Fastavu v derby tak výrazně vyčnívat. „V prvním poločase jsem si sám říkal, že Slovácko není vůbec ve hře, že na trávníku po všech stránkách dominujeme. Sedlo nám to. Nic jiného bych v tom nehledal,“ říká Matejov. Zkušený fotbalista očekával mnohem větší frmol. Soupeř ale výraznější odpor nekladl. „Mysleli jsme, že to bude těžší zápas,“ přiznává. Nádherné! Jsme bod za Spartou, září sváteční střelec Bartošák Přečíst článek › Ševci vyrukovali na protivníka s tradiční taktikou i novým osvědčeným herním systémem. I když borci ze Slovácka měli soupeře nastudovaného, účinnou protizbraň za devadesát minut nenašli. „Domácí neměli čas na rozehrávku. Byli zbrklí, nepřesní, ztráceli balony. Naopak my jsme byli všude. Dostupovali jsme protihráče, získávali odražené míče. Byli jsme nepříjemní,“ ví Matejov. I když patří v kádru Fastavu mezi zahraniční hráče, derby už vnímá stejně jako kovaný Zlíňák. „V klubu už jsem nějakou dobu. Vím, že je to nejvypjatější zápas sezony. Fanoušci neřeší Spartu, Slavii, ale Slovácko jo,“ moc dobře ví sympatický fotbalista, který s krajským rivalem po svém příchodu na Letnou v roce 2012 nikdy neprohrál. „Věděl jsem o tom. I klukům v kabině jsem to naznačoval. Proto jsem moc rád, že jsme sérii protáhli,“ líčí. Zlínu vycházely nadstandardní věci. Nám nic, smutní Krejčí Přečíst článek › Ševci pod trenérem Bílkem odehráli nejlepší zápas, euforií se ale opíjet dlouho nebudou. Už v sobotu totiž na Letné hostí Příbram. „Trenéři ve výkonu nějakou chybu najdou. Vždy to může být lepší. Za mě ale pochvala celému mužstvu,“ vzkazuje do kabiny Matejov. Pokud Fastav zvládne nadcházející duel, udrží se před reprezentační přestávkou na pátém místě tabulky. „Vstup se nám celkem povedl. Začátek je úspěšný. Teď to jenom potřebujeme potvrdit s Příbramí,“ dodává.

Autor: Libor Kopl