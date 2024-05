ROZHOVOR/ Dostali se z neuvěřitelné šlamastyky, velkého maléru. Fotbalisty Zlína za nepříznivého stavu 0:2 už mnozí odepisovali, posílali je do druhé ligy. Ševci se ale znovu semkli, ukázali vůli a morálku, po dvou trefách střídajícího hrdiny Lukáše Bartošáka okradli Karvinou a na půdě předposledních Slezanů brali po remíze 2:2 alespoň bod.

„Jsem moc rád, že kluci za tím šli. Je dobré mít srdce na správném místě, ale ještě to chce mít správně nastavenou hlavu. Bylo vidět, že všichni kluci to chtějí zvládnout, ale možná z přemíry snahy jsme opouštěli prostory, které jsme měli mít pokryté a dostali jsme zbytečné góly. Výsledek je pro mě skvělý, ale je co zlepšovat,“ ví dobře kouč ševců Bronislav Červenka.

Nyní máte před sebou domácí dvojzápas. Budou souboje s Českými Budějovicemi a Bohemians 1905 klíčové?

Já nepočítám žádné dvojzápasy. Teď nás čekají České Budějovice a my se na ně připravíme tak, abychom zápas zvládli a dovedli ho do vítězného konce, Už nám nic jiného nezbývá. Všichni dětí o co jde, snažíme se dělat maximum, ale někdy to nevychází. V Karviné se k nám přiklonilo štěstí a já věřím, že příště budeme víc přemýšlet srdcem a ne jenom hlavou, pak to bude dobré.

V jaké pozici nyní jste?

Šance jsou vždycky. Ve hře je devět bodů, může se stát cokoliv. My se ale nyní soustředíme pouze na čtvrtek.

Vraťme se k duelu v Karviné. Jaké bylo?

Máme za sebou obrovsky těžký zápas. Soupeř byl velmi disciplinovaný, agresivní, soubojový, běhavý. V prvním poločase jsme mu dovolit vstřelit dva góly po našich taktických chybách. Při autových vhazování jsme byli pokaždé špatně postavení. Jednou jsme se nenavázali na hráče, podruhé jsme udělali stejnou věc, když jsme situaci neřešili jednoduše a Karviná dala na 2:0. V tu chvíli jsme věděli, že druhý poločas bude velmi náročný. Byl to podobný zápas jako u nás. Karviná dobře bránila, my jsme byli uspěchaní, nervózní a dlouho se nedokázali pořádně prosadit. V kombinaci jsme měli být klidnější, přesnější. Naštěstí jsme to urvali dvěma brankami.

V zápase vám skvěle vyšlo střídání. Byl to záměr poslat do hry Bartošáka až ve druhém poločase?Vukadinoviće jsme chtěli dát od začátku, protože byl lehce zraněný. Nevěděli jsme, zda vydrží celé utkání. Jeho noha nebyla úplně dobrá, proto šel v poločase dolů. Luki (Bartošák – pozn. red.) to zvládl fantasticky. Dal dva góly, zachránil nás. Jsem za něj moc rád. V Karviné hrál, vrátil se a díky němu si odsud odvážíme bod, který je pro nás vzhledem k průběhu utkání nádherný. Musím říct, že na hráče i všechny je tlak tak velký, že jsme rádi, že jsme uhráli alespoň ten bod.

Co jste si slibovali do Černína na hrotu útoku?

Bylo to krizové řešení, že jsme na hrot dali dva vysoké hráče, ale záměr byl správný. Chtěli jsme dávat míče do stran a posílat do šestnáctky centy. V některých situacích se to povedlo. Neříkám, že Kenneth Ikugar odehrál špatný zápas. Bojoval, uhrával míče, jenom servis neměl takový, jaký by asi potřeboval. Problém je, že se nám útočníci střelecky neprosazují. Gólů dávají strašně málo. Dneska jsem rád za Žáka, který naskočil, vyhrál dva nebo tři souboje, před vyrovnávací brankou udělal zmatek v šestnáctce. Je super, že se vrací i on.

Jak hodnotíte výkon záložníka Tkáče?

Myslím, že hrál velmi dobře. Nastoupil snad po čtyřech a půl měsících. Vydržel sedmdesát minut. Hodili jsme ho do vody. Nevěděli jsme, co nám to přinese. Odehrál poločas za béčko. Snažil se a že mu něco nevyšlo, je normální. Herní praxe i jistota se mu musí vrátit. Ale věřím, že to zase bude klíčový hráč, který nám bude rozhodovat zápasy.