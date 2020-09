„Vždycky v zápase uděláme jednu nebo dvě chybičky, které soupeř potrestá,“ povzdechl si zlínský stoper Petr Buchta.

„Dosty nás v prvním poločase podržel a ve druhé půli si nepohlídáme jedinou vážnou situaci Olomouce, což ovlivní celý zápas. Dneska to bylo o jednom gólu, který bohužel vstřelil soupeř,“ přidal zklamaně spolehlivý zadák Fastavu.

Ševci přitom byli na nakopávané balony a náběhy za obranu dobře nachystaní. „Příležitosti soupeře přišli z naší nepozornosti,“ myslí si osmadvacetiletý fotbalista.

Výkon Zlína zůstal pro většinu fanoušků zklamáním. Zatímco před týdnem se Páníkův tým rval na Spartě, s Olomoucí mu to doma nešlo.

„Příjemné to není. Kdyby nebyly různé vlivy, na Spartě jsme mohli vyhrát. Proti Sigmě už to z naší strany nebyl takový výkon. Nemohli jsme se do toho nějak dostat,“ přiznává.

Podle Buchty měl zápas skončit remízou. „Mělo to být nula nula,“ je přesvědčený bývalý hráč Brna a Bohemians 1905.

Ševci si proti moravskému rivalovi nepomohli ani standardní situací. „Moc nám nešly,“ ví dobře. „Bohužel to buď nelítalo do protoru, kam jsme chtěli, nebo tam byli hosté o chlup dřív,“ přidává.

Hanáci všechny ošemetné situace ve vlastní šestnáctce zvládli, těsné vedení v závěru ubránili.

„Sigma je fyzicky dobře připravená. Hodně presují, běhají, což na nás stačilo,“ povzdechl si.

Také zlínský zadák ocenil výkon olomouckého kapitána Hubníka.

„Je to výborný frajer, velice kvalitní stoper. Hodně toho dokázal a ještě spousty zápasů odehraje,“ má jasno Buchta.