„Na série se nedívám. Sleduji soupeře, hru, jakou předvádíme. V Liberci jsme měli vzestupnou tendenci, výkon byl lepší než v Brně. To je pro nás podstatné,“ míní kouč Fastavu.

I když ševci pod Ještědem v dohrávce 17. kola FORTUNA:LIGY podali velmi slušný výkon, za poctivou práci odměna nepřišla.

Moravané u Nisy padli 0:1 a dál přešlapují na třinácté příčce. „Myslím, že jsme nebyli horším mužstvem. Bohužel jsme nedali ani penaltu, takže rozhodl jeden gól, což nás mrzí. Minimálně na remízu jsme tu měli,“ je přesvědčený.

Fastav zaskočil protivníka odvážnou a aktivní hrou, v první půli favorita nečekaně přehrával.

Hosté si do přestávky vytvořili tři dobré šance. Rána Condeho šla těsně vedle pravé tyče, gól Poznara sudí Berka neuznal kvůli ofsajdu a Fantiš po Janoškově přihrávce ve výhodné pozici místo střely zbytečně přihrával. „Z pravé strany už nemá nikoho hledat a má to kopnout do brány,“ zlobil se na hráče, jenž zaskakoval místo vykartovaného Cedidly na pozici pravého obránce, zlínský trenér.

Ve druhé půli se dlouho hrálo bez velkých šancí.

Klíčová chvíle přišla v 69. minutě. Na Mosquerův centr z pravé strany si naskočil střídající Rondič a brzy po příchodu na trávník hlavičkou překonal Dostála.

Bosenský útočník v úterý oslavil 22. narozeniny, jako dárek si nadělil třetí gól v české lize. „Domácí ve druhé půli vystřídali, dostali do vápna dva balony po sobě a tam jsme to neuskákali,“ štve Páníka.

V závěru měli hosté jedinečnou šanci na vyrovnání. Sudí Berka po zásahu videorozhodčího přezkoumal u monitoru situaci po rohovém kopu a po Mosquerově ruce ve vápně nařídil proti Slovanu penaltu. „Od toho je VAR, aby se na to kluci podívali a vyhodnotili to. Za mě penalta byla, bohužel jsme ji nedali,“ povzdechl si čtyřiašedesátiletý kouč.

Nejlepší střelec Fastavu Poznar však neuspěl, balon poslal jen do břevna.

Zlín tak podruhé za sebou neskóroval, před sobotním domácím duelem se Spartou má na čem pracovat.

K dispozici ovšem nebude Roman Potočný. Posila z Baníku pod Ještědem inkasovala osmou žlutou kartu a nejbližší dva duely vynechá. „Věřím, že to pro nás žádná komplikace nebude,“ myslí si Páník. „Jsou tam nachystaní další kluci, kteří čekají, že se na hřiště taky dostanou, takže je to zcela normální situace,“ dodal Páník.