Předcházející dvoje svátky si příliš neužil. Prožil je v Turecku, kde v dresu Kasimpasy nastoupil do šedesáti zápasů a vstřelil jeden gól. „Jednou jsme si dali jenom večeři, loni jsme dokonce na Štědrý den byli zavření na hotelu, takže jsem žádné Vánoce neměl,“ říká.

Nejen kvůli tomu angažmá tam po dohodě s klubem raději ukončil a vrátil se zpět na rodnou Moravu. Konec roku si rodák z Prasklic na Kroměřížsku zase užije. Volné chvíle stráví s miminkem, nejbližšími.

Po hektickém podzimu na chvíli vypne, věnovat se bude rodině. Na podzim s manželkou příliš nepobyl, byť v lize odehrál jenom dva zápasy, minutový start proti Hradci Králové se snad ani nepočítá.

V Konferenční lize nastoupil pouze na hřišti Kolína nad Rýnem, coby střídající hráč zasáhl i do úvodního duelu v Evropě proti Fenerbahce.

Herní praxi získával hlavně v utkáních MSFL. „Myslel jsem si, že na tom budu fyzicky lépe,“ přiznává. „Postupně jsem manko doháněl a na konci podzimu už byl nachystaný, ale vlak byl rozjetý a těžko se mi do něj naskakovalo. Klukům se dařilo, hráli výborně,“ přidává.

Nyní je rád, že podzimní část skončila. V zimě bude na stejné startovní čáře jako parťáci z obrany, konečně absolvuje pořádnou přípravu. „V Turecku je jenom jenom v létě a ta je navíc krátká. Předtím v zimě jsem žádnou neměl, navíc jsem toho moc neodehrál, takže budu rád, když ji teď absolvuji celou. Hlavní je, aby mi vydrželo zdraví,“ přeje si.

Ve volnu nyní sleduje mistrovství světa. I když zařizuje pokojíček nebo musel na trénink, k televizi usedá pravidelně. „Je to svátek, hraje se to jednou za čtyři roky, takže i manželka říkala, že se se mnou ráda podívá, byť fotbal v televizi moc ráda nemá,“ říká s úsměvem Břečka.

Na světovém šampionátu vyloženě žádný oblíbený tým nemá. Podle bývalého zadáka Jablonce a Kasimpasy trofej získá Německo nebo Brazílie. A právě tyto dva mančafty sleduje odchovanec Slovácka nejvíc.

Také Břečkovi vadí, že se akce koná v Kataru. „Lepší by to bylo ve fotbalové zemi. Třeba v Americe by to bylo parádní,“ je přesvědčený.