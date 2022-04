Hlavní chvíle třiadvacetiletého fotbalisty přišla v nastaveném čase první půle, kdy po centru Vintra nechal spadnout míč na zem a chytře přehodil vyběhnutého gólmana Dostála. Stoper Kulíšek navíc uklouzl na brankové čáře, míč doplachtil až za lajnu.

„Mára Vintr mě nádherně našel, já už jsem to měl lehké,“ říká šťastný střelec.

Otrokovičtí borci těsně před pauzou posadili okresního rivala na zadek, když chvíli předtím přečkali velkou šanci soupeře. „Roman Konečný to skvěle vyrazil, pak jsme měli trochu štěstí, že to nedorazili do brány,“ oddechl si Kiška.

Viktorka ve druhé půli přidala střídajícím Fialou, jemuž balon před odkrytou branku poslal právě čechovický odchovanec, druhý gól a ve zbytku sobotního dopoledního utkání už nebylo co řešit.

„Po ztrátě dvou bodů v Blansku je to pro nás určitě hodně důležitá výhra. Věřím, že nám zase vítr do plachet,“ uvedl.

Podle Kišky mají borci z Otrokovic zase na čem stavět. „Když běháme, napadáme a bojujeme, můžeme v této soutěži porazit asi každého,“ je přesvědčený.

Hráči Viktorie správně zareagovali na odvolání kouče Jana Žižky, kterého dočasně nahradil asistent Petr Zapalač. „V pondělí nám oznámili změnu. Bylo to docela překvapení, ale na druhé straně je to nějaký pozitivní impulz. K fotbalu podobné věci patří,“ říká Kiška.

Bývalý ligový obránce či záložník Opavy či Viktorie Žižkov se snažil v týdnu mužstvo dobře nachystat na derby, do tréninku zařadil několik novinek. „Pár věcí se změnilo. Nacvičili jsme nějaké kombinace, napadání, standardky jsme dělali jinak,“ přidává,“ přiznává.

Pokyny Zapalače hráči plnili dobře. „Za stavu 2:0 už jsme byli trochu vyšťavení z toho neustálého napadání, takže jsme cukli a hráli zbloku,“ uvedl.

Mladí ševci sice neúnavně dobývali soupeře, ale defenzivu protivníka nepřekonali. Až na dorážku Hrdličky si žádnou další tutovku nevypracovali. Navíc byli na rivala až příliš hodní, protože derby bylo až na výjimky poklidné, žádné zákeřnosti.

„Kluci ze Zlína se snažili kombinovat, hrát fotbal. Ví, že špatné emoce do zápasu nepatří, takže to stejně jako my zbytečně nehrozili. Bylo to v pohodě,“ kvituje Kiška, jenž v minulosti prošel mládeží Sigmy Olomouc a nosil i dres Prostějova či Vratimova.

Sám patří mezi impulzivní fotbalisty. V letošním ročníku MSFL nasbíral už dvě červené a šest žlutých karet, což je na ofenzivního hráče poměrně dost.

„Nedokážu si to vysvětlit, ale jsem docela impulzivní a občas řeknu rozhodčímu, co nemám, takže toto si musím víc hlídat,“ dodává.