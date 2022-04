Mistr tyčka se konečně trefil. Vakho: Jsem šťastný. Nepřestával jsem věřit

Trvalo to více než tři roky, osmdesát zápasů. Gruzínský fotbalista Vachtang Čanturišvili se sice po svém příchodu do Zlína v zimě 2019 prosadil do základní sestavy, produktivní ale nebyl. Bývalý hráč Trnavy, Oleksandrij a Dinama Tbilisi nastřeloval tyče či břevna, práskal to mimo.

Gruzínský fotbalista Vachtang Čanturišvili se poprvé trefil v české lize. Foto: Jan Zahnaš | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Kanonýr Deníku Pětigólový Borovec: Souhra s trojčetem? Jako s nikým jiným! První jarní start mu vyšel excelentně – do dvaceti minut vstřelil hattrick, ve zbytku zápasu… Přečíst článek > První gól ve FORTUNA:LIZE dal až v sobotu v Karviné, kde se ve 36. minutě parádně trefil do šibenice a ševcům pomohl alespoň k bodu. „Jsem šťastný. Vždyť to byl můj první ligový gól. Moc mne potěšil. Čekal jsem na něj dlouho,“ uvedl po zápase Vakho. I když zápasy přibývaly, mistr slovenské ligy se ne a ne trefit. Gól dal za Zlín v přípravě i v MOL Cupu, v české nejvyšší soutěži se ale střelecky soužil. Dočkal se až na konci letošní sezony, v úvodním duelu nadstavbové části. „Ani tak jsem nepřestával věřit ani pracovat. Někdy prostě máte štěstí, jindy ne. Doufám, že je to jen první z mnoha dalších gólů,“ věří. Zatímco fanoušky i tipéry jméno svátečního střelce překvapilo, spoluhráči dobře vědí, co Čanturišvili dokáže. „My ho známe z tréninku, kde to takto trefuje úplně normálně,“ tvrdí Antonín Fantiš. „Doteď měl smůlu. Byl spíš mistr tyčka. Ale byla ti jen otázka času. Doufám, že mu to tam takto bude padat dál,“ přeje si i Čanturišviliho spoluhráč. Na dva góly potřebujeme šest šancí, štve Jelínka. Za Čanturišviliho byl rád Gruzínský křídelník skóroval v Karviné ranou z dvaceti metrů, svůj projektil namířil přesně do šibenice. „Někdy si po tréninku posbírám balon a střílím. Je to samozřejmě o štěstí, ale i o správném načasování,“ ví dobře. Premiérová trefa v české lize jej vyjde pořádně draho. „Bude mít dvojnásobnou taxu,“ vtipkuje Fantiš. Čanturišviliho gól motivuje do nadcházejících zápasů. „Jsem hladový po dalších brankách,“ tvrdí. Zlepšit svoji bilanci mohl už v Karviné, kde měl ještě jednu možnost ke skórování, ale podruhé neuspěl. „Jasně že mě to mrzí. Jsem z toho smutný a taky naštvaný. Mohl jsem přidat druhý gól, ale nevyšlo to,“ štve Vakha. „Mohl jsem pomoct týmu k vítězství, ale věřím, že to přijde hned v dalším zápase,“ přidává. Premiérová trefa Čanturišviliho přinesla ševcům bod, Karviná dohrávala v devíti! Ševci za týden přivítají na Letné Teplice. „Musíme se koncentrovat od začátku do konce a využívat šance. Když nebudeme proměňovat příležitosti a dávat góly, nebudeme vyhrávat,“ ví dobře. Zlínští fotbalisté se před vlastním publikem letos představí ještě třikrát. Kromě sklářů na Letné hostí i Jablonec a pražské Bohemians 1905. „Každý zápas i bod je pro nás důležitý. Teď už mám v hlavě další utkání, na které sev týdnu dobře připravíme,“ dodává.