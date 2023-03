První inkasovaná branka v derby jde na jeho vrub. Zkušený krajní obránce Lukáš Bartošák před vlastním pokutovým územím tak dlouho otálel s rozehrávkou, až o míč přišel a Slovácko šlo po trefě Jihokorejce Kima do vedení.

Fanoušci Zlína při derby na SLovácku | Video: Libor Kopl

„Moje fatální chyba nás dorazila,“ cítí dvaatřicetiletý fotbalista týmu FC Trinity. „Měl jsem to odkopnout co nejdál to šlo, bohužel jsem chtěl balon chvíli podržet, což se mi vymstilo,“ povzdechl si Bartošák.

O balon jej obral Daníček, přes Petrželu se dostal až ke Kimovi, který prvním gólem v české nejvyšší soutěže otevřel skóre nedělního duelu a nasměroval favorizované Slovácka za výhrou.

V té chvíli hosté hráli bez vyloučeného Filla. Zkušený fotbalista totiž hned v úvodu hrubě fauloval domácího stopera Hofmanna a ve 4. minutě byl vyloučen.

„Samozřejmě ho to mrzí,“ říká brumovský odchovanec. „Ještě jsem to ze záznamu neviděl, ale podle mě se svezl po míči a trefil soupeře. Sice to přišlo strašně brzy, ale furt to bylo za stavu 0:0. Se zápasem se dalo něco dělat, ale ztížili jsme si to sami,“ ví dobře.

Fillo potopil Zlín. Není to normální, musíme to řešit, ví dobře trenér Vrba

Ševci to chtěli v deseti zavřít, z nějakého brejku udeřit. K ničemu se ale nedostali.

„V kabině o přestávce jsme si řekli, že je to furt 1:0, že zkusíme z nějakého brejku, standardky nebo dlouhého autu soupeře nějak ohrozit, ale nastoupili jsme do druhé půle a hned to bylo 2:0,“ posteskl si bývalý hráč Liberce, Karviné či Viktorie Žižkov.

Hosté se po většinu utkání pouze bránili, po změně stran ještě dvakrát inkasovali a nakonec jasně prohráli.

Jelikož Pardubuce v souběžném utkání doma zdolaly rovněž namočené Teplice, klesli Zlíňané na dno ligové tabulky. „Víme, že nesmíme skončit poslední, ale je to furt o dvou zápasech, které musíme po sobě zlomit a hned to bude vypadat veseleji. Hlavně musíme začít naplno bodovat doma,“ burcuje Bartošák.

Začít s tím mohou po reprezentační přestávce, kdy na Letné vyzvou České Budějovice. „Teď musíme pořádně potrénovat a něco si ukázat na videu,“ dodává.