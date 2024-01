„Jsem moc rád, že si našeho úspěchu všimli i jinde v republice,“ uvedl Motal.

Galavečer Našeho fotbalu, který se poprvé v historii uskutečnil na Moravě, si náramně užil. Bylo to i proto, že vyhlášení dvaadvacátého ročníku tradiční ankety FAČR hostilo Kongresové centrum ve Zlíně.

„Byla to moc pěkná akce, nevšední událost. Bylo příjemné potkat nejen kluky z týmu, ale i další známé lidi či některé trenéry, které mě dřív vedli,“ uvedl.

Úspěchu si právem považuje. Vždyť je Motal je stále ještě na začátku trenérské kariéry, doteď stále hraje divizi za rodné Skaštice.

„Být třetí v Evropě se jenom tak nikomu nepodaří, byť jde o amatérskou soutěž. Pro všechny z nás to ale byla cenná zkušenost. Já si vážím hlavně toho, že jsem dostal možnost vybrat si do týmu hráče, které jsem chtěl, což se mi na klubové úrovni jen těžko někdy podaří. V Česku je jenom pár týmů, které si mohou koupit hráče, kterého chtějí,“ uvědomuje si.

Což rozhodně neplatí o Zlínu, kam se Motal na konci minulého roku vrátil coby asistent trenéra Červenky. Svůj přesun z divize do FORTUNA:LIGY ale s úspěchem v Regions' Cupu nespojuje. „To asi ne. Je to hlavně zásluha Broni Červenky, který si mě vybral jako svého asistenta,“ ví dobře.

„Na druhé straně nějakou váhu to u fotbalové veřejnosti hlavně ve Zlínském kraji mělo a dostalo se to do povědomí některých lidí,“ přidává.

Šance působit v české nejvyšší soutěži si váží. Na malé vytížení či nedostatek práce si ale ani na začátku nového kalendářního roku stěžovat rozhodně nemůže.

„Současné období je poněkud náročnější. Řeší se přestupy, skladba kádru. Navíc je spousta tréninků, příprav na ně. Všichni víme, že se musíme dobře nachystat na jarní část sezony. Je to ale práce, která mě baví, naplňuje, proto se ji snažím dělat na 110 procent,“ říká.

Ševci mají za sebou první týden zimního drilu, nyní pokračují v tvrdé práci. „Snažíme se být hodně na hřišti a kondici nabírat s míčem. Samozřejmě kluci byli i v posilovně nebo běhali na ovále, ale nemyslím si, že bychom je měli hned na startu strhat,“ dodává Motal.

První zápas sehrají fotbalisté Zlína v sobotu dopoledne na umělé trávě ve Skalici, kde v rámci Tipsport ligy vyzvou Zlaté Moravce.