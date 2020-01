„Jsem za bráchu šťastný a moc mu to přeji,“ vyznává se mladší sourozenec nová posily sešívaných.

Že by mu lepší angažmá záviděl, to nehrozí. Spíš by chtěl jednou taky odejít do lepšího mančaftu. „Motivaci mám ale pořád stejnou. Nic na tom nezměnil ani Patrikův přestup,“ tvrdí.

Talentovaného záložníka mimo jiné lákala i Sparta, Patrik Hellebrand si nakonec vybral jejího rivala, účastníka základní skupiny Ligy mistrů. „Samozřejmě jsme se o tom bavili, ale rozhodnuti bylo čistě na něm,“ říká zlínský záložník s tím, že jako malý kluci nikdy nefandili žádnému ze slavných pražských týmů.

Bratři jsou v kontaktu i nyní, když se Patrik připravuje se Slavií na soustředění ve Španělsku. „S bráchou jsem mluvil, počasí i podmínky tam mají vynikající,“ hlásí.

Zatímco nejstarší ze čtyř sourozenců si v turistickém letovisku v pobřežní oblasti Costa del Sol v provincii Málaga užívá jarního počasí, Jan Hellebrand zůstal doma ve Zlíně, kde společně s dalšími ševci nabírá fyzickou kondici pro jarní část sezony. „Každá příprava je náročná, to k tomu patří. Cítím se dobře,“ říká.

Druhý nejstarší syn bývalého ligového fotbalisty Aleše Hellebranda se začal s ligovým týmem Zlína připravovat loni v zimě. Vždyť ve svém ročníku 2002 patří mezi největší talenty českého fotbalu. Za rok 2018 se dokonce dočkal na Galavečeru Grassroots fotbalu ocenění v kategorii mladší dorost. Velmi dobře rozjetou kariéru ale mládežnickému reprezentantovi, který se loni v Irsku zúčastnil mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti let, přibrzdilo nepříjemné zranění. „Na podzim jsem měl natržený zadní stehenní sval. Rekonvalescence byla dlouhá , ale jsem rád , že jsem zpátky,“ těší Jana Hellebranda.

S ligovým týmem tak pouze trénuje, na trávník se ještě nedostal. Pouze při zápasech v Liberci a Teplicích byl mezi náhradníky. Nyní je zpět a znovu se rve o šanci v kádru Fastavu. „Mistrovská utkání jsou ještě daleko, momentálně se soustředím na přípravu,“ dodává.