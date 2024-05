Přes půl republiky za nimi vážilo cestu více než dvě stě fanoušků, ani hlasití skalní příznivci ale fotbalisty Zlína k bodům nedotlačili. Ševci první šichtu v klíčové nadstavbě nezvládli, v Pardubicích po gólech Ichy a střídajícího Krobota padli 0:2 a v tabulce FORTUNA:LIGY při bodové rovnosti s Karvinou klesli na poslední místo, které jako jediné znamená přímý sestup.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) hostili v prvním kole skupiny o udržení Zlín. | Foto: FK Pardubice/David Haan

„Je úžasné, že za námi fanoušci vážili takovou cestu a podporovali nás celý zápas. Je hezké vidět, že za námi stojí. Jenom mě mrzí, že jim nyní neděláme radost a že je nejsme schopní za tu jejich podporu odměnit bodovým ziskem a zvládnout to. To je to nejhorší, co teďka zažíváme,“ štve zlínského kouče Bronislava Červenku.

„Pokud nezačneme sbírat body a vyhrávat, jejich podporu ztratíme, což nechci. Věřím, že na nás lidé nezanevřou a že i do Karviné s námi pojedou,“ přeje si.

Vzhledem k posledním výkonům a výsledkům ale budou fandové ševců o výjezdu do Slezska pořádně přemýšlet.

Se současným stavem není v Baťově městě spokojený nikdo.

Zlíňané zvítězili v jediném z posledních deseti ligových utkání, neskórovali počtvrté za sebou. Navíc venku získali jen sedm z celkových 25 bodů v ročníku.

„Soupeř má kvalitu, ale tenhle zápas šel zvládnout lépe a šly odsud odvézt body. Bohužel jsme to nezvládli, to je realita," povzdechl si Červenka.

Ševci na úvod nadstavby padli v Pardubicích, klesli na poslední místo

Východočeši rozhodli o důležitém triumfu v boji o udržení po změně stran, kdy se trefili Marek Icha a střídající Ladislav Krobot.

„Zápas ovlivnila naše nedůslednost ve druhé minutě druhého poločasu. Stejné to bylo i v našem domácím zápase s Pardubicemi, v němž jsme si nechali dát na 1:1. Neříkám, že to pak pro soupeře bylo jednodušší, ale více se zatáhl do obrany, chodil do rychlých protiútoků a my jsme nebyli schopni vyrovnat,“ posteskl si hostující trenér.

Zlínští se ocitli blízko srovnání v 58. minutě. Do Cedidlova centru ze strany se hlavou opřel Janetzký, ale Kinský jeho pokus zneškodnil a před dotírajícím Schánělcem míč včas schoval do rukavic.

Pak stříleli střídající González s Ikugare, oba ale minuly pardubickou branku.

Moravané zahrozili ještě v závěru. Za nepříznivého stavu 0:2 Ikugar po Ortizově chybě překonal Kinského, balon však na poslední chvíli odvrátil před brankovou čarou dobíhající Icha.

„V zápase jsme si vytvořili pár zajímavých momentů, z nichž jsme mohli srovnat. Bohužel jsme asi něco urazili, protože se to neotočí k nám. Buď to jde vedle, trefíme gólmana, nebo nejsme tak důrazní, agresivní. Je to hrozná škoda,“ láteřil Červenka.

Výkon hostů po změně stran pozvedli střídající hráči. González, Ikugar, Vukadinović i González si vedli celkem slušně, celkově to ale na Pardubice nestačilo.

Naopak talent Slončík odehrál pouze první poločas. „Nebyl zraněný. Chtěli jsme tam dát typologicky jiného hráče, do hry dostat Pabla, abychom byli kreativnější, měli víc přesných přihrávek,“ vysvětloval zlínský kouč.

Španělský driblér body ševcům nepřinesl. Odrazit ze dna se musí za týden v Karviné.