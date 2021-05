Perspektivní trenéři totiž povýšili. A i když jsou ve FORTUNA:LIZE nováčky, souboj nejmladších trenérů v nejvyšší české soutěži dodá duelu 32. kola správný náboj. Co na tom, že Baníku utekly poháry a Fastav se v předstihu zachránil.

„Samozřejmě je zajímavé, že jsme dostali důvěru v lize, ale nijak zvlášť to neberu. Rozhodovat budou stejně fotbalisté ne hřišti, my se jim budeme snažit v týdnu pomoct při přípravě nebo nějakými pokyny. Rivalitu ale kvůli věku necítím,“ říká nový zlínský hlavní trenér Jan Jelínek.

Osmatřicetiletý Smetana nahradil v Ostravě odvolaného kouče Kozla na konci února. Díky své práci i výsledkům má důvěru vedení slezského klubu i pro příští soutěžní ročník.

O rok starší Jelínek povýšil teprve minulý týden. Místo zkušeného odborníka Páníka, který na Letné skončil po remíze s Opavou, povede ševce v závěrečných třech kolech. Zda zůstane u týmu i další sezonu, zatím není jisté.

„Pro sebe to beru jako obrovskou zkušenost podívat se z druhé strany do velkého fotbalu. V dané situaci to vnímám jako záskok, výpomoc a týmovou spolupráci. Určitě to není o Jelínkovi, ale o celém realizačním týmu, všech hráčích. Uvidím, jak to bude vypadat, nikdy jsem v téhle pozici nebyl, ale určitě z toho budu v budoucnu čerpat dál,“ prohlásil.

Taky záleží, jak se Fastav bude pod novým trenérem prezentovat, jakou hru předvede ve Vítkovicích, kde si bývalý hráč Kroměříže, Opavy nebo Pardubic odbude premiéru v nejvyšší fotbalové soutěži.

„Čeká nás Baník, tým s velkou tradicí. Taky má mladého trenéra, který změnil atmosféru v týmu. Naposledy sice prohrál na Spartě, o to víc ale bude v domácím prostředí hladoví. Na to se musíme připravit,“ ví dobře.

„Nečekám nic jiného, než, že do toho Baník půjde naplno a minimálně v tomhle my musíme být konkurence schopní. Hráče budeme nabádat, aby je v tomhle ještě předčili. Nechceme se tam jen zúčastnit. Naopak se chceme porvat o co nejlepší výsledek,“ burcuje.

Zlínští fotbalisté mohou hrát v naprostém klidu. Díky remíze s Opavou a prohře Brna už se jich boj o udržení v lize netýká. Záchranu mají tři kola před koncem jistou.

Ševci by ale po osmi zápasech bez výhry konečně rádi zvítězili. Zlepšit ale po posledních nezdarech musí téměř vše.

„Jsme v situaci, kdy se dohrává sezona, takže už to není tolik o nějakém natrénování, ale spíš o náladě v týmu. Nemaluji si nějaké vzdušné zámky. Vím, že za tři týdny tady nepřebuduji celý systém, což bych ani nechtěl,“ říká.

„Kluci na něčem pracovali. Nepotřebujeme dělat obrovské změny, ale spíše dostat do týmu drajv, aby je bavily tréninky, a aby byly taky směrem do způsobu hry, který chceme praktikovat,“ pokračuje.

„Jsou věci, které dělají velmi dobře a byly vidět jak v tréninku, tak i v zápase. Je ale potřeba je pošťouchnout k věcem, které chceme dělat a vyvarovat se tomu, co nás sráží,“ dodává.

S novou rolí už se žil, ve ligovém mančaftu se cítí dobře. „Dva týdny byla dostatečná doba na to, abych poznal prostředí a oťukal hráče. Tím, že jsem tady dříve působil jako hráč, tak to pro mě není úplně jiné prostředí. O to je to pro mě jednodušší,“ zakončuje.

FORTUNA:LIGA, 32. kolo -

FC Baník Ostrava (8.) - FC Fastav Zlín (14.)

Výkop: sobota v 17.00, Městský stadion Ostrava

Rozhodčí: Dubravský - Vodrážka, Poživil (Raplík) | VAR: Orel | AVAR: Kubr

Ligová bilance: 12-13-4, 49:27

Poslední zápas: 1:1 (24. Buchta – 44. Poznar z penalty, 23. ledna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Pokorný, Stronati, Holzer – De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Buchta – Zajíc. Trenér: Smetana.

Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Kolář – Fantiš, Hlinka, Janošek, Matejov - Jawo, Poznar. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 1:1