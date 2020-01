Musím se trošku uvolnit a být pečlivější v zakončení, ví Lamin Jawo

Hned v prvním zápase v novém působišti zaujal pohybem i dravostí. Ukázal svůj potenciál. Trenéra Kameníka ale také zarmoutil dvěma neproměněnými šancemi. Pokud by gambijský útočník Lamin Jawo v premiéře za Zlín vstřelil alespoň jeden gól, měla by to nová zahraniční akvizice Fastavu ještě dražší. „Musím se trošku uvolnit a být pečlivější v zakončení,“ ví čtyřiadvacetiletý fotbalista, který na Letné podepsal tříletou smlouvu.

Lamin Jawo | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš