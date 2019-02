Na evropské poháry nyní nikdo na Letné nemyslí. Zlíňané se potřebují hlavně zklidnit. Průšvih zatím nehrozí, ale momentální nálada není dobrá. Každý čekal víc.

„Musíme pořád věřit, být pozitivní. Věřím, že to ještě zvládneme. Musíme se nakopnout nějakým zápasem. Nejlépe už třeba teď na Baníku a prostě to rozjet,“ říká Josef Hnaníček.

Zkušený dvaatřicetiletý fotbalista se zatím nestresuje. I když ztráta formy je viditelná, sestup nehrozí a i po šesti porážkách v řadě má Fastav pořád o co hrát.

„Jak už dříve říkal bývalý trenér Bílek. Může přijít období, kdy se nedaří, což je právě teď. Musíme bojovat a strhnout to na svoji stranu,“ prohlásil Hnaníček.

Sobotní duel s Bohemians se rodákovi ze Štítné nad Vláří nehodnotil dobře. I když si ševci vypracovali slibné příležitosti, gól v mrazivém počasí nedali a po celých devadesát minut marně bušili do zavřených zelenobílých vrat Pražanů.

Defenzivní taktika hostů stejně jako před dvěma týdny slavila úspěch.

„Prohráli jsme, takže pocity jsou špatné,“ přiznává Hnaníček.

„Zápas se rozhodl ve vápně. Bohemka to tam dotlačila, kdežto my jsme to měli pětkrát na lajně a gól jsme nedali, proto jsme prohráli,“ přidává zklamaně.

Ševce nahlodala hlavička obránce Krcha po standardní situaci, v závěru je definitivně dorazil únik Vacka po evidentním ofsajdu.

„Měli jsme být silnější ve vzduchu než Bohemka, přesto nám z toho soupeř dá gól,“ kroutí hlavou zkušený záložník či obránce.

Zlínu se skórovat nepodařilo, platonická převaha ani nakopávané balony na organizovanou defenzivu protivníka neplatily.

„Terény jsou těžké. Nedá se moc extra kombinovat, takže jsme to nakopávali,“ vysvětluje Hnaníček.

Co ševce na podzim zdobilo a s čím slavili úspěch, k tomu se v jarních odvetách zatím nedostali. Zlíňané hráli pomalu, vázla u nich kombinace, přechod do útoku nefungoval.

„Musíme začít soupeře přehrávat,“ ví Hnaníček.

Fastav nemá ani štěstí či přízeň rozhodčích. Zatímco před týdnem v Příbrami se proti Moravanům pískala penalta, s klokany se pokutového kopu dožadovali marně.

„Zákrok na Džafu se dal písknout,“ myslí si Hnaníček.

Televizní záběry však daly za pravdu sudímu Zelinkovi, který střet obránce Pokorného se zlínským náhradníkem posoudil správně.