„Sráželo nás to už na podzim. Pokud bychom na tom byli zdravotně lépe, měli bychom o tři, čtyři body víc a byli v prostřední skupině. Mužstvo ukázalo, že když je pohromadě, na hřišti si vyhoví. Pokud se zdravotní stav mančaftu rychle zlepší a budeme mít k dispozici co nejvíce zdravých hráčů, můžeme být na jaře ještě lepší a klidně atakovat hranici prostřední skupiny,“ je přesvědčený generální manažer Fastavu Zlín Zdeněk Grygera.

Moravanům při vítězné generálce se slovenskou Senicí scházela téměř celá jedenáctka.

Zatímco kapitán Poznar, stoper Procházka či mladíci Tkáč s Hellebrandem by mohli v úvodním kole proti Liberci nastoupit, další borci budou chybět delší dobu.

Začátek jara jistě nestihnou Fillo, Reiter ani Jawo, fit nejsou ani Hrubý, Čanturišvili či Hlinka.

Podle Grygery je hlavní, aby mančaft zůstal pohromadě a fit, pak přijdou i výsledky. „Na tom jsme se shodli už na podzim, kdy nás srážela zranění. Na jaře bychom se toho chtěli vyvarovat, zatím se nám to ale úplně nedaří,“ štve bývalého reprezentanta.

„Věřím, že postupem času, kdy bude lepší počasí i terény, budeme kompletní,“ přeje si.

Vedení klubu ale i přes řadu absencí zůstává relativně v klidu, žádné posily neshání. „Tým je kompletní,“ říká Grygera.

Pokud ovšem vypadnou i další borci, možná své stanovisko změní. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Momentálně ale s nikým nejednáme,“ tvrdí.

ÚTOČNÍKA SILNÉHO NECHTĚLI

Staronovými tvářemi na Letné tak jsou Vukadin Vukadinovič a Šimon Chwaszcz. Zkušený srbský fotbalista se do Baťova města vrátil po třech a půl letech coby volný hráč, pětadvacetiletého odchovance si vedení Fastavu stáhlo z Vyškova, kde měl na jaře hostovat.

Ševci v generálce zkoušeli Juraje Mizeráka, příchod rychlonohého levého beka ale zatím nedotáhli. „Jevil se dobře, ale necháváme si nějakou dobu na rozmyšlení. Uvidíme, třeba se k jednání za nějakou vrátíme,“ uvedl.

Příchod útočníka Jana Silného, který v minulosti střílel branky za Kroměříž, a jenž v zimě přestoupil z Líšně do Jablonce, ve hře nebyl.

„Honzu vnímáme, pochází z regionu. Na dvou zápasech jsem se byl na něj podívat. Vypadal zajímavě, ale v útočné fázi máme jiné hráče. Navíc Jablonec prodal Doležala do Polska, nemohli jsme mu konkurovat,“ vysvětluje.

I proto trenér Jelínek postupně zabudovává do mančaftu šikovné hráče z Vršavy. Moc jiných možností ostatně ani nemá. „Cením si toho. Jsem rád, že se klub vydává touto cestou,“ prohlásil Grygera.

Z několika talentovaných odchovanců na podzim nejvíce vyčníval David Tkáč. Mládežnický reprezentant se probojoval do základní sestavy Fastavu. Stal se oporou, tým táhl nejen svými brankami.

I proto zájem o devatenáctiletého středopolaře projevily přední české kluby, k žádnému jednání ale nedošlo. „Zájem o některé naše hráče jsme zaregistrovali, ale momentální covidová situace není ideální. Moc přestupů se v celé Evropě nedělalo,“ připomíná.

POŘÁD JEN TISÍC FANOUŠKŮ

I vzhledem k celosvětové pandemii fotbalisté Zlína zůstali v zimní přestávce doma.

Na jarní odvety se chystali na Vršavě, jen na pár dnů si odskočili do nedalekých Luhačovic, aby rozbili zažitý stereotyp a trošku stmelili kolektiv, utužili partu.

„Vedlo nás k tomu covidová situace, která tady panovala a která právě v těchto dnech a týdnech kulminuje. Nechtěli jsme zažít nejistotu ohledně cestování a raději zůstali doma,“ vysvětluje bývalá opora Sparty, Ajaxu či Juventusu Turín.

I když řada evropských zemí začalo s rozvolňováním svých opatřeních, v Česku podmínky zůstávají víceméně stejné.

Na ligoví fotbal smí jenom očkovaní fanoušci, osoby, které prodělaly nemoc či absolvovaly test s negativním výsledkem.

Kapacita však zůstává omezená, na stadionu stále smí být jen tisíc diváků. „Samozřejmě všichni bychom byli rádi, kdyby mohlo na zápasy více fanoušků. Hrajeme venku, na čerstvém vzduchu, otevřeném stadionu, ale momentálně tlačit na ministerstvo zdravotnictví nemá cenu. Čísla jsou obrovská, výjimku nám nikdo neudělí. To by musela chválit celá vláda, a to by bylo velmi složité,“ ví dobře.

Takže FORTUNA:LIGA odstartuje jaro ve stávajícím nouzovém režimu.

Co bude dál, není jisté.

Snad se postupně s diváky do hlediště budou vracet do hry i zlínští marodi.