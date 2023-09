Jsou tam, kde nechtěli být. Fotbalisté Zlína nezvládli derby na Slovácku, po těsné prohře 0:1 klesli v tabulce FORTUNA:LIGY na poslední místo. Reprezentační přestávka přijde ševcům vhod, klid na Letné ale rozhodně nebude. Velké změny se ale ani po mizerném začátku a dalším nezdaru čekat nedají.

Fotbalisté Slovácka hráli se Zlínem | Video: Libor Kopl

„Myslíte si, že obrátíme celý Zlín za dva týdny naruby? To asi ne,“ ví dobře zlínský trenér Pavel Vrba.

Se současnou situací ale rozhodně spokojený není.

„Máme čtyři body, což je strašně málo. Navíc nás čeká těžký zápas s Plzní, ale budeme pracovat dál. Musíme věřit, že se zase zvedneme,“ uvedl Vrba.

I když fanoušci volají po posílení mužstva, zlínský viceprezident Zdeněk Grygera dál věří týmu.

Kouč ševců se nechtěl o doplnění mužstva příliš bavit.

„To není otázka na mě, zeptat se musíte na vedení,“ reagoval na dotaz ohledně posílení týmu.

Vrba údajně tlačí na klubové šéfy, aby ještě v září nějaké nové borce přivedli. „Otázka je, jaké jsou možnosti klubu a jací hráči vůbec chtějí jít do Zlína,“ říká.

„S vedením se o tom můžeme pobavit, situace je ale trošku složitější. Navíc času není moc,“ vnímá Vrba.

„Byl bych samozřejmě rád, kdyby se něco podařilo, ale je to věc jednání,“ přidává.

Černínovo první derby proti Slovácku: hrál na pozici číslo šest, vydržel hodinu

Situace v Baťově městě není dobrá a nyní to vypadá, že ševce stejně jako loni čeká pouze tuhý boj o udržení nejvyšší soutěže.

Zlíňané na Slovácku vyloženě nepropadli, směrem dozadu těžké utkání zvládli, ale přesto po ráně Havlíka nakonec padli a domů odjeli s prázdnou.

„Zápas z naší strany byl spíše zaměřený na defenzivu. Slovácko bylo víc na míči, mělo větší převahu, v poli dominovalo, ale až do gólu mělo jenom pár centrů, žádnou vyloženou příležitost si nevypracovalo,“ hodnotil duel hostující trenér.

„My jsme měli dvě nebo tři brejkové situace, které jsme bohužel nevyřešili. Pro nás je škoda, že jsme v závěru inkasovali branku, protože se štěstím jsme mohli uhrát bezbrankovou remízu. Výsledek je pro nás špatný, ale zasloužený,“ uznal Vrba.

Herně se tentokrát tolik nedařilo Tomu Slončíkovi. I když se snažil, byl pohyblivý, a několikrát rozjel akci s míčem u nohy, na levé straně byl až příliš odříznutý, k pořádnému zakončení se nedostal.

„Je to nouzové řešení. Tomáš je ale mladý kluk a musí na více postech ukazovat, zda na to má či ne. My se určitě nebudeme přizpůsobovat osmnáctiletému klukovi. Samozřejmě vím, že ve středu hřiště by se cítil lépe, ale měl by to zvládnout i na straně. On je typ, který by se z lajny měl dostat do gólové situace či ke střele,“ míní Vrba.

„Záměr byl takový, aby si něco v derby vytvořil a ve finální fázi se tam dostal, což se mu nedařilo vůbec,“ dodal.