„Diváci viděli zajímavé derby. Chvílemi to byl boj, které přerušily krásné akce, šance, souboje. Diváci na obou stranách byli skvělí. Vulgarity nebyly extrémní, problémy s příznivci nebyli. Fandilo se tak, jak se má. O to je ten konec hezčí,“ prohlásil trenér vítězného Fastavu Zlín Jan Jelínek.

Fanoušky v hledišti vnímali i poražení. „Bylo fajn, že bylo vpuštěno víc lidí. Atmosféra byla dobrá. Zápas však průměrný, hodně o soubojích. Po zimní pauze bývají všechny zápasy podobné,“ říká náhradní gólman Slovácka Tomáš Fryšták, jenž po nezaviněném zranění jedničky Nguyena musel nečekaně brzy do akce.

Ševci vládnou kraji. Derby rozhodl obránce Cedidla, Slovácko dohrávalo v deseti

Jediná branka šla na jeho vrub. Přetažený centr Hrubého z téměř nulového úhlu hlavičkoval Cedidla a míč propadl za Fryštáka.

Dvacetiletý zadák Fastavu dal svůj třetí gól v ligové kariéře. „Pro mě je to super. Když dám třeba centr, tak diváci zahučí. Za každého člověka na stadionu navíc jsem rád,“ přiznává Martin Cedidla, sváteční střelec a šťastný hrdina derby.

Fotbalisté Zlína porazili Slovácko 1:0 a v neúplné tabulce poskočili na desáté místo. Slovácko, které dohrávalo bez vyloučeného Michala Tomiče, na jaře ve dvou duelech nejvyšší soutěže nebodovalo a nedalo gól. Má však k dobru odložené utkání s Pardubicemi. V tabulce je celek z Uherského Hradiště pátý.

Zklamaného hostujícího kouče Martina Svědíka potěšila alespoň přítomnost většího počtu fanoušků v hledišti. „Je to podivné, ale zaplať pán bůh, že už fanoušci mohou do ochozů a že už jsou zápasy s atmosférou. Stejně mi to nedávalo moc smysl, že nemohli na stadion už dřív, když třeba v obchodních centrech bylo plno lidí,“ uvedl.

Podle trenéra Slovácka jsou příznivci pro každý domácí tým vždycky skvělý dopink. „Při derby měly podporu oba týmy, ale třeba se Slavií nám doma lidé chyběli,“ dodal.