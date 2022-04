„Před zápasem bychom jej možná brali, protože Karviná hrála o život, ale teď si myslím, že nám tři body unikly. Měli jsme kvalitu na to, abychom to zvládli,“je přesvědčený.

Čtyřicetiletého kouče mrzel hlavně nepovedený závěr, kdy domácí dohrávali bez vyloučených hráčů Rajmunda Mikuše a Filipa Zorvana v devíti. „Konec měl být z naší strany lepší,“ ví Jelínek.

Ševci nezvítězili v pátém utkání za sebou, i tak vedou skupinu o udržení s náskokem čtyř bodů na první barážovou pozici.

K ideálu scházejí především branky.

„Bohužel na dva góly potřebujeme šest šancí,“ štve zlínského trenéra.

„Velký problém je, že nepřidáme pojišťovací gól. Týmy, které jsou v tabulce nad námi, to zvládají. Kluci moc chtěli, při zakončení ale byli zbrklí,“ všiml si.

Premiérová trefa Čanturišviliho přinesla ševcům bod, Karviná dohrávala v devíti!

Zlínu k výhře nestačila ani trefa Gruzínce Čanturišviliho. Zkušený křídelník z dvaceti metrů parádně trefil šibenici a oslavil premiérový gól v české lize. Dočkal se až při svém 81. startu.

„Jsem rád i za něj. Už na to čekal, novináři mu stále připomínali. On je ale nebezpečný i bez gólů,“ říká Jelínek. „Vakho umí přihrát do šance, na gól. Tentokrát mu to tam konečně spadlo. Byl to nádherný gól. Bude mít na co vzpomínat,“ prohlásil Jelínek.

Šanci na dvoubrankové vedení pak v poslední minutě první půle promarnil Vraštil, když zblízka hlavičkoval vedle. „Mrzí mě, že jsme nepřidali druhou branku. Místo, abychom soupeři odskočili a zklidnili se, přišel trest v podobě vyrovnání,“ zlobil se mladý kouč.

Karviná udeřila po hodině hry. Centr z pravé strany po zemi usměrnil zblízka do sítě bývalý zlínský hráč Bartošák.

„Pak zafungovala psychika a nejednou byli pod tlakem. Domácí byli nebezpeční, ale jejich nápor utnula první červená karta,“ líčí Jelínek.

Domácí zmrazil vyloučený Mikuš, po něm šel předčasně pod sprchu i neukázněný Zorvan. „Bylo vidět, že to bylo úvodní utkání nadstavby, úvod byl hodně nervózní z obou stran, na konci plály emoce,“ vypozoroval Jelínek.

Ševci bod proti devíti v klidu uhájili, takže až třináctý vzájemný duel moravských rivalů v nejvyšší soutěži skončil remízou.