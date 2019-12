„Mně osobně se tam opravdu moc dobře nehraje. Nemám na jejich stadion pozitivní vzpomínky, takže věřím, že jak nastoupím, tak se to konečně otočí,“ přeje si nejdéle sloužící hráč ve službách Fastavu.

V Baťově městě působí sedm a půl roku a na neoblíbených Stínadlech ještě nezvítězil.

„Teplice patří do kategorie mužstev, kam soupeři neradi jezdí. I tak ale věřím, že nepříznivou sérii zlomíme,“ doufá rodák z Dubnice.

Poslední dva duely ševci odehráli v Teplicích vždy za nepříznivého počasí, pokaždé v plískanici prohráli 1:2. Ani teď v polovině prosince nebude počasí ideální, což kombinačnímu fotbalu zrovna nenahrává. Ani na severu Čech se nedá očekávat nádherný souboj, ale spíš drsná bitva.

„Samozřejmě to ideální není. Na druhé straně se počasí zhoršilo až v posledních týdnech, takže se to dá vydržet. Horší než my hráči to ale mají fanoušci,“ ví Matejov.

Sám by do hlediště při teplotě kolem nuly nešel. „Ani kdyby tu hrál Real Madrid,“ směje se slovenský halfbek.

„Takže klobouk dolů před těmi lidmi, kteří chodí na stadiony fandit i v takovémto nečase,“ oceňuje oddané příznivce.

I proto se se spoluhráči bude snažit věrné příznivce potěšit výkonem a hlavně dalšími body. Ševci ani po triumfu v derby nad sousedním Slováckem nemají vyhráno, navíc Teplice jsou v tabulce o bod před nimi, takže v případě výhry se dostanou před Severočechy.

„Soupeř je na tom podobně jako my. Asi bych ho přirovnal k našim výsledkům. Takže ze strany Teplic je to střídavě oblačno, spíš oblačno,“ vtipkuje bývalý hráč Varnsdorfu nebo Dubnice.

Fastav doma udolal Severočechy gólem střídajícího Janetzkého z 88. minuty 1:0, stejný výsledek by bral i ve venkovní odvetě. „Na poslední zápas musíme navázat pracovitostí a obětavostí. A pokud přidáme ještě víc fotbalovosti, tak máme šanci na úspěch,“ ví Matejov.

Ševci po derby odskočili Příbrami, Opavě i Karviné. Do závěrečných dvou utkání tak mohou jít ve větším klidu. Vyhráno ale Moravané zdaleka nemají.

„Vždy, když vyhrajete zápas, získáte body navíc. V tabulce vám pomohou, ale o nějakém klidu se v našem případě asi bavit nedá, neboť tabulka z našeho pohledu nevypadá moc růžově,“ ví jednatřicetiletý fotbalista.

Každopádně triumf nad rivalem z nedalekého Uherského Hradiště všechny v Baťově městě náramně potěšil. „Vzhledem k tomu, že šlo o regionální derby, které vždycky bývá dost vyhecované, tak to pro nás byla velmi cenná výhra,“ souhlasí Matejov.

„Určitě nám trošku spadl kámen ze srdce. Všichni jsme byli rádi, že jsme tu nepříjemnou porážku z Liberce odčinili,“ přidává.

Pokud svěřenci trenéra Kameníka zvládnou i závěrečné dvě letošní šichty, mohou si Vánoce a konec roku užít ve větší pohodě a klidu. Krajní zlínský obránce či záložník se na volno už těší, do zahraniční ale nepoletí.

„Svátky strávím s rodinou doma na Slovensku. Ale plánuji i nějaké výlety po Česku, protože jenom sedět doma bych určitě nevydržel,“ dodává se smíchem.