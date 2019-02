FOTOGALERIE / Pětačtyřicet minut na úvod zimní přípravy mu bohatě stačilo. Srbský stoper Zoran Gajić toho měl po náročném týdenním drilu stejně jako většina zlínských fotbalistů dost.

I když zkušený osmadvacetiletý zadák odehrál v zápase proti Zlatým Moravcům pouze druhý poločas, nohy ho pořádně bolely.

Únavu ale opora Fastavu překonávala s úsměvem. Vždyť sváteční střelec se v sobotním duelu blýskl vedoucím gólem, který ševcům pomohl k výhře 2:0 nad posledním týmem nejvyšší slovenské soutěže.

"Sice je to jenom příprava, ale je krásné otevřít sezonu gólem,“ rozplýval se důležitý muž zlínské sestavy.



Jaký byl první zápas v novém roce?

Jaký by asi mohl být. Je to těžké. Začali jsme třetího ledna. Máme za sebou víc než týden tvrdého tréninku. Jsme unavení. Naštěstí v sobotu odpoledne a v neděli máme volno, takže trošku nabijeme baterky a pojedeme dál.



Ale hra i výsledek byly slušné, ne?

Všichni jsme měli těžké nohy, což je v tomto období běžné. Chyběla nám lehkost. Nebyli jsme směrem dopředu tak konstruktivní. Začínáme hrát trochu jinak než na podzim, takže už se na to pomalu chystáme. Na jaře budeme v zápasech víc běhat než předtím. Bude to pro nás náročnější.



Změna hry se týká konkrétních postů nebo celého týmu?

Celého mužstva. Chceme se pousnout a zlepšit. Třeba proti Zlatým Moravcům jsme šli dvakrát třikrát na branku. Hodně vystupujeme nahoru, ale pak zase zůstaneme zalezlí vzadu. Na tom musíme ještě zapracovat.



O to drsnější asi bude zimní dril, ne?

Ano. Ale taky chceme zůstat v první šestce. Předcházející jarní části sezony nám nevyšly, takže musíme něco změnit.



Jak vůbec snášíte tvrdou přípravu pod trenérem Bílkem?

Je to rozdíl oproti předcházejícím trenérům. Fakt máme dost. Dopolední tréninky jsou zaměřené na sílu. Kluci to mají skvěle připravené. Cvičíme TRX a podobně. Odpoledne většinou běháme. V pátek to sice bylo o něco volnějšího, ale je to velká makačka.



Už se těšíte do Turecka?

Ano. Jak v první den přípravy říkal Vukadinovič, ať už jsme v Turecku. (smích)



Jak byste popsal branku?

Mému gólu předcházel rohový kop. Já jsem nechtěl před brankou soupeře moc zůstávat, protože mojí povinností je hned jít do obrany. Ale bylo vidět, že kluci ze Zlatých Moravců toho mají taky hodně za sebou, takže jsem zůstal vpředu. Byly tam dva centry, nakonec Železo hlavičkoval do břevna, od kterého se balon odrazil ke mně. Měl jsem štěstí a dal jsem branku.



Zatímco v každé přípravě vám to celkem střílí, v české lize jste zatím skóroval pouze jednou. Čím to je?

Nevím. Je mi jasné, že trenér ode mě očekává více branek. Některé centry mají chodit přímo na mě. V lize se ale pozorně brání. Soupeři si na mě dávají větší pozor. Navíc v mistrovských zápasech se po každé standardní situaci vždycky vracím do obrany. Nezůstávám vpředu. Možná ale také v ligových zápasech vydržím vpředu déle, abych dával více branek. (úsměv)



Co říkáte na výkon Zlatých Moravců?

Mají slušný tým. Hrají tam i dva Srbové, které znám z dřívějška. Se Zlatými Moravci hrajeme každých šest měsíců, už jsme na ně zvyklý. Třeba Čogleya znám z Bohemky. Ale co jsem s nimi mluvil, podzim jim vůbec nevyšel. Věřím, že se zachrání.



Zlín v pátek získal Gruzínce Čanturišviliho. Znáte ho?

Vůbec ho neznám. Ptal jsem se Roba Matejova a ještě jednoho kamaráda, který hrál ve Slovanu Bratislava. Je to zkušený hráč, měl by nám pomoct. Uvidíme, jak se bude prezentovat. Určitě ale zvýší konkurenci v záloze.



Čekáte v kabině ještě na další hráče?

Žádné informace o posilách nemám. Starám se jenom o trénink. Abych všechno zvládl. Koncentruji se na každou jednotku, regeneraci. Hlavně všichni chceme zůstat zdraví.