ROZHOVOR/ Ještě na podzim nosil dres Slovácka a při posledním derby na Letné stál na straně soupeře. I druhý letošní ligový souboj krajských protivníků zažije útočník Libor Kozák z pozice hosta. Bývalý klub vyzve coby hráč Zlína, který se bez ohledu na postavení v tabulce a bodový rozdíl potřebuje zase nakopnout, na půdě rivala urvat cenné vítězství.

Útočník Zlína Libor Kozák při zápase s Hradcem Králové. | Foto: FC Trinity Zlín

„Bude to o tom, jak kdo se na utkání nachystá, komu to víc sedne. Aktuální forma ani předcházející výsledky nemusí hrát až takovou roli. Je to o jednom vyhecovaném zápase. Myslím, že máme šanci a se že o výhru pobijeme,“ slibuje zkušený třiatřicetiletý forvard.

V bohaté kariéře zažil třaskavé šlágry Lazia s AS Řím, Aston Villy s Birminghamem, Podještědské derby či souboje pražských S. Jen bitvy Opavy s Ostravou se nikdy neúčastnil.

Těšíte se do Uherského Hradiště?

Nějak to neprožívám. Všichni víme, o co půjde. Hlavně pro nás je to nesmírně důležité utkání. Vím, že nás čeká velmi těžké derby, my ho ale musíme zvládnout a urvat nějaké body.

Vazby s bývalými spoluhráči ze Slovácka jste již zpřetrhal?

To rozhodně ne! S kluky jsem pořád v kontaktu. Ve Slovácku byla super parta, žádné problémy jsem tam neměl. Nějaké vazby jsem si tam udělal a s kluky si občas napíšu. Teď ale budou mými soupeři, takže kamarádství půjde na chvíli stranou.

A co současní parťáci? Budete je před derby speciálně motivovat?

Určitě. Už jsem to udělal před domácím zápasem se Spartou, teď jsem klukům zase slíbil za výhru nějakou svačinku. Pokud to vyjde, budu jedině rád. Zašli bychom na večeři a užili si večer. Navíc po utkání na Slovácku je reprezentační přestávka, takže chceme, aby se nám v ní trénovalo dobře a my se mohli v klidu nachystat na závěrečnou část základní části.

Jak moc bude těžké na Slovácku uspět?

Opravdu to bude velmi těžké. Na zápas se pečlivě chystáme, ale zároveň dobře víme, že Slovácko je sehrané, doma je nesmírně silné. Soupeř má konsolidovaný a zkušený mančaft, který je dlouho pospolu. Slovácko má hlavně propracovanou defenzivu, inkasuje málo gólů. A i když jich moc nedává, vyhrává, což je hlavní. Ale je to derby, jeden zápas, který i s podporou fanoušků můžeme zvládnout. Musíme být trpěliví a najít nějakou skulinku.

Na podzim jste derby odehrál v dresu Slovácka, které ve Zlíně zvítězilo 2:0. Jak na něj vzpomínáte?

Vím, že atmosféra byla super. Šlo cítit, že jde o derby. To samé očekávám i v Uherském Hradišti. Těším se na fanoušky. Vím, že utkání bude mít hlavně díky nim náboj. My se ale budeme muset koncentrovat jenom na zápas.

V dresu Slovácka jste se v lize trefil jenom jednou, za Zlín jste skóroval už třikrát. Čím si zvýšenou produktivitu vysvětlujete?

Ve Zlíně se cítím lépe, ale jsme teprve na začátku. Před námi je spousta zápasů a až na konci sezony mohu hodnotit tento půlrok.

Štve vás, že vaše branky nepřinášejí týmu důležité výhry?

Samozřejmě mrzí. Vždycky je lepší dát gól a vyhrát. My ale celkově potřebujeme uspět a zápasy zvládat za tři body. V předcházejících zápasech jsme pokaždé vedli a ani jednou jsme to nedotáhli, což nás sráží. Musíme na hřišti prokázat bojovnost i vůli. Aby šlo vidět, že tomu opravdu věříme.

V kariéře jste prošel spoustu klubů, na které derby nikdy nezapomenete?Pamatuji si, když jsem v Itálii v roce 2013 vyhrál pohár. Ve finále jsem s Laziem porazili AS Řím, což bylo moje největší vítězství v derby. Byl to super zápas. V Anglii jsem zažil duel Aston Villy s Birminghamem, ve Spartě jsem zase nastoupil proti Slavii. Uteklo mi jednom derby Opavy s Baníkem. I v Liberci jsem zažil duel s Jabloncem.

Máte podobně třaskavé duely rád, nebo je vnitřně zase tolik neprožíváte?

Osobně i jako tým se to snažíme brát jako normální zápas, ale vždycky tam ten náboj je. Je potřeba to brát s nadhledem a nijak nebláznit. Každý z nás se musí opravdu koncentrovat a ten náboj nám pak pomůže k ještě lepšímu výkonu.