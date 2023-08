Bylo to jako kdyby přijela pouť. Na Šlajsi v Lanžhotě vládla ve středu večer i za nepříznivé chladnější počasí pohoda. Fandové z širokého okolí byli zvědaví na ligový tým, na Zlín jich dorazilo téměř 1 700. Duel 2. kola MOL Cupu, který gólem v závěru ovládli favorizovaní ševci, si nenechala ujít ani řada fotbalových osobností.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) podlehli v MOL Cupu Zlínu 0:1. | Video: Kryštof Neduchal

Zlínský trenér Pavel Vrba si dal před utkáním kávu s koučem druholigové Líšně Milanem Valachovičem, se kterým poklábosil i viceprezident ligového klubu z Baťova města Zdeněk Grygera. V hledišti nechyběl ani majitel ševců Zdeněk Červenka, svůj tým přijela podpořit také čtyřicítka věrných příznivců.

Pořadatelé ale nic závažného řešit nemuseli. „Dva dny tady dobrovolníci od rána do večera připravovali areál na utkání. Konečný výsledek všichni viděli, myslím, že to mělo úroveň,“ uvedl šéf sportovní manažer divizního Lanžhota Jiří Bartoš.

S výkonem svého mužstva i návštěvou byl samozřejmě spokojený. „Viděli jste sami, kolik přišlo lidí. Všichni po zápase zůstali a děkovali našim hráčům. Proto tady fotbal děláme,“ těšilo Bartoše.

Na tým byl hrdý také trenér Jaroslav Hílek. „Chtěli jsme Zlín potrápit, a to se nám povedlo. Vím, že máme šikovné hráče, kteří to fyzicky umí potáhnout, a to nejen v divizi, ale i při zápasech se soupeři z vyšších soutěží. Vím, že jim to umíme znepříjemnit. Kluci to odbojovali, ukázali pěkné kombinace, sehranost. Škoda neproměněných šancí, i kvůli tolika divákům jsme ten jeden gól dát mohli,“ míní kouč Sokola.

Modlil jsem se, ať dáme gól, přiznává stoper Černín. Lanžhot tlačili diváci

„Je mi kluků teď těsně po zápase líto, prodloužení bylo opravdu blízko, ale Zlín byl asi o ten jeden gól lepší. I tak před hráči smekám klobouk, jak se dokázali nahecovat a jak kvalitní utkání odehrát,“ přidal obdivně.

Hílkovi svěřenci opravdu odehráli excelentní utkání. Dlouho se útočníci na obou stranách trápili a nemohli trefit bránu, až čtvrt hodiny před koncem napálil domácí Krč břevno. Nejtěsnější vítězství 1:0 a postup pro Vrbův tým ale vystřelil senegalský útočník Latyr Ndiaye. Lanžhotčané tak museli skousnout první porážku v soutěžním utkání od října 2022.

Ševci ale nijak zvlášť nejuchali. „Nevím, jestli Lanžhot překvapil mě, ale rozhodně překvapil naše hráče. Zápas byl opravdu vyrovnaný, možná v závěru už soupeři chyběly síly. Pro ně to byl určitě zápas podzimu, ne-li sezony. Vedli si velice dobře,“ chválil protivníka Vrba.

Domácí vzpomínali i na pohárové utkání před čtyřmi lety, kdy Lanžhot doma podlehl 1:4 ostravskému Baníku. „Tenkrát jsem ještě hrál, ale momentálně máme určitě kvalitnější mužstvo než tehdy. Díky tomu, jsme nyní se soupeřem drželi krok,“ dodal Hílek.