Moc si přáli vyhrát, aby měli v reprezentační pauze více klidu na práci, po dalším nerozhodném výsledku ale fotbalisté Zlína dál zůstávají ve FORTUNA:LIZE přikurtování na barážové čtrnácté pozici, s minimálním náskokem před posledními Českými Budějovicemi.

I když ševci dohnali s pražskými Bohemians 1905 dvougólovou ztrátu, konečná remíza 2:2 netěšila ani jeden z týmů.

„Je to hrozná škoda, bodů je málo, ale jedeme dál,“ uvedl trenér ševců Bronislav Červenka.

Po další plichtě se soupeřem ze spodní skupiny měl oprávněně smíšené pocity.

Moravané stejně jako před týdnem v Českých Budějovicích prohrávali, doháněli ztrátu, aby v závěru skóre srovnali a nakonec sahali i po obratu, výhře.

„Zápas měl pro mě dvě strany. Jedna strana byla to, že jsme prohrávali 0:2, což mě vůbec neuspokojuje. Máme problém udržet čisté konto, jít do vedení. Většinou na jaře dotahujeme. Druhý aspekt je ten, že kluci mají sílu zápasy otáčet, v těžkých situacích se semknout a hrát líp za nepříznivého stavu. Nevím, čím to je, ale hrajeme až po obdrženém gólu,“ nechápe Červenka.

Pražany poslal do vedení ve 14. minutě Erik Prekop, druhý gól přidal v 56. minutě střídající Ondřej Petrák.

Sedm minut poté snížil Antonín Fantiš a v 76. minutě srovnal Dominik Simerský, který byl na trávníku jen pár sekund.

Bohemians už deset kol po sobě nevyhráli, zároveň si připsali již desátý rozhodný výsledek v ligové sezoně, z toho čtvrtý po sobě a spolu s Jabloncem jsou remízovými králi soutěže.

Ševci ve FORTUNA:LIZE čtyřikrát za sebou nezvítězili a neustále se ohlížejí za sebe, kde se plácají Karviná s Českými Budějovicemi.

Na Zlín po náročném startu do jara a dvou anglických týdnech dolehla únava z náročného programu, reprezentační pauza přišla akorát vhod.

„Nejsme tak svěží. Schází nám kondice, agresivita, běžecké věci,“ přiznává Červenka.

„V ofenzivě všechno leží na Slončíkovi. Možná to je na něj moc. Je vidět, že kolikrát nemá šťávu,“ všímá si kouč.

V sobotním zápase Zlínu citelně scházel vykartovaný Janetzký, jen s berlemi sledoval duel stoper Didiba. „Věřím, že to nebude nic vážného a že se brzy připojí do tréninkového procesu,“ přeje si Červenka.

Zatímco stopeři Černín s Cedidlou si ve středu obrany počínali slušně a Kamerunce nahradili, Janetzkého pohyb a aktivita uprostřed hřiště scházely.

„Vím, že Kuba dokáže dát góly, být nebezpečný a že odvede velký objem práce, při jeho absenci to ale musí vzít na sebe další hráči, kteří musí ukázat, že s nimi můžeme v budoucnu počítat,“ uvedl Červenka.

K dispozici neměl ani Gonzáleze a Natchkebiu. Zatímco španělského středopolaře sužují již delší dobu svalové problémy, Gruzínec si odletěl do vlasti vyřídit potřebná víza.

„Zviad měl drobné zraněný, nemohl trénovat naplno, takže jsme ho poslali domů, aby si dal do pořádku papíry. Na další zápas proti Mladé Boleslavi už bude připravený,“ nepochybuje.

Fit by mohl být také González. „Věřím, že se z toho brzy vylíže. Není to nic vážného, ale pořád se to prodlužuj. Chodí na procedury, dostává injekce,“ hlásí.

Brzy by se k týmu měli připojit také dlouhodobí marodi Tkáč s Žákem.