„Na utkání se moc těším. I díky bráchovi to bude zajímavější,“ ví dobře mládežnický reprezentant.

Účastník mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti let v roce 2019 v Irsku na rozdíl od staršího sourozence v nejvyšší soutěži ještě nenastoupil a na svoji premiéru ve FORTUNA:LIZE stále čeká.

I když se s týmem normálně připravuje a párkrát byl i mezi náhradníky, na hřiště se nikdy nedostal. I o víkendu zůstane mimo sestavu, do nominace se nevejde.

„Na tréninku po zápase v MSFL se Sigmou Olomouc B jsem si udělal hematom na zadním stehně, takže jsem měl dva týdny volnější režim, nicméně už normálně běhám, tak snad co nejdříve budu zase na hřišti,“ doufá Jan Hellebrand.

Na pikantní střet se starším bratrem si tak musí ještě počkat.

„Když brácha ze Zlína odešel, byl to takový jeden z cílů, si proti němu zahrát. Bohužel to musím brát tak, jak to je,“ ví dobře.

S Patrikem ovšem zůstává v každodenním kontaktu, na jeho příjezd do Zlína se těší. „S bráchou jsme se vždycky hecovali, takže to bude asi i teď, ale věřím, že to doma zvládneme za tři body,“ přeje si.

Na Letnou se chystá kompletní rodina. Otázkou je, zda budou Hellebrandovi fandit ševcům nebo víc přát Českým Budějovicím, za které nejstarší ze čtyř synů nastupuje. „Myslím si, že rodiče budou fandit Zlínu jako klubu, ale zároveň i bráchovi,“ ví dobře.

Hráči Fastavu to proti Dynamu jednoduché mít rozhodně nebudou.

Jihočeši v posledních čtyřech zápasech neprohráli a drží se ve středu tabulky, zato Zlíňané zůstávají s deseti body dole.

„České Budějovice mají kvalitní tým, což dokázaly i v posledním kole proti Slávii. V kádru mají plno zkušených hráčů, takže to rozhodně bude nepříjemný soupeř, kterého ale dokážeme přehrát,“ je přesvědčený.

Podle devatenáctiletého mladíka sobotní bitvu určitě rozhodne vstup do zápasu, koncentrace a efektivita. „Samozřejmě bych si přál, abychom to zvládli, aby série bez výhry konečně skončila a my se v tabulce posouvali už jen výš,“ zakončuje povídání „Heloš“.