„To je otázka pro vedení, ne pro mě. V tomto směru žádné rozhovory neprobíhají. Soustředíme se na další soupeře,“ říká v současnosti nejmladší kouč ve FORTUNA:LIZE.

Sedmatřicetiletý odborník je hlavně rád, že dostal šanci a může dál pokračovat v sezoně.

„V nadstavbové části se mohou stát různé věci. Může nás to někam dovést,“ cítí Kameník.

Postup přes Olomouc si užíval. Ševci nebyli v dvojzápase rozhodně favoritem, přesto těžkou šichtu zvládli a na Andrově stadionu vydolovali cenný postup.

„Věděli jsme, jak Sigma hraje, v čem je její největší nebezpečí a v čem dokáže být silná. Velká gratulace hráčům, že to takto zvládli,“ prohlásil kouč Fastavu.

Ševcům skvěle vyšel nástup do utkání, což byl jejich hlavní záměr.

„Chtěli jsme být aktivní, protože jsme věděli, že když vstřelíme branku, tak to Sigma v pohárové matematice bude mít těžké, což se nakonec podařilo,“ raduje se Kameník.

Zlín na postup zadělal už před týdnem na Letné, když přečkal šance soupeře a neinkasoval.

„Že jsme doma udrželi čisté konto, byl jeden ze zásadních faktorů,“ souhlasí hostující trenér.

Ševci však ani za stavu 2:1 ve druhé půli neměli zdaleka vyhráno.

„S náskokem jsme si zahrávali. Laxně jsme přistoupili k větším šancím. Chtělo to dát třetí branku,“ ví Kameník.

V závěru s prožil krušné chvíle, nakonec si zhluboka oddechl. „Týmu jsem věřil, že to zvládneme. Na začátku zápasu jsem byl nervózní trošku víc,“ přiznává s úsměvem.

Do smíchu mu ale v závěrečné půlhodině nebylo.

„Z jedné situace jsme inkasovali gól na 2:2. Sigma v tu chvíli dostala vítr do plachet. Stejně jako v minulém utkání nás zatlačila na naši polovinu a začala přehrávat,“ říká Kameník.

„Po našem rohovém kopu a po takovém rychlé přechodu jsme následně inkasovali třetí gól. Pak už to bylo kdo z koho. Hrálo se nahoru, dolů. Bylo to o tom, jestli Sigma vstřelí další gól, což by znamenalo její postup, nebo my z nějakého rychlého protiútoku budeme mít sílu zakončit a zvrátit utkání na naši stranu,“ pokračuje.

Jelikož se skóre 3:2 nezměnilo, postoupili do finále skupiny o Evropu zlínští fotbalisté, kteří se v dalším dvojzápase utkají s Mladou Boleslaví.

„Čeká nás velmi těžký a efektivní soupeř, který dokáže během jednoho utkání vstřelit spoustu branek. Máme čtyři dny na to, bychom se nachystali. Abychom přečetli silné stránky Boleslavi a našli její slabiny,“ uvedl Kameník.

Ten věří, že už v pátek bude mít k dispozici některé marody. „Snad nás bude víc a vybereme správné složení,“ přeje si zlínský kouč.

První duel se na Letné hraje v pátek od osmnácti hodin.