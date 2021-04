„Celá druhá půle byla obrovsky špatná, hrozná,“ ulevil si čtyřiašedesátiletý odborník.

Fastav nenakopla ani trefa obránce Václava Procházky. Zkušený zadák v první minutě nastavení úvodního dějství dorazil za záda gólmana Ciupy střelu Youby Dramého. Šestatřicetiletý obránce se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od května 2019. Ani branka svátečního střelce ale ševcům body nepřinesla.

„Po čtyřech hrubých chybách jsme soupeře ve druhé půli dostali do hry. Hosté se chytili, fotbal jim začat jít. My jsme naopak nestačili do rychlíku znovu nastoupit, ujel nám celý zápas,“ posteskl si Páník.

Přitom v prvním poločase nebyli Zlíňané zase o tolik horší. „Kritéria naší hry byla poměrně slušná. Dokázali jsme tvořit, ale byli špatní ve finální části. Centry byly nepřesné nebo nám je soupeř zablokoval. Povedly se nám tam snad jenom dvě věci, z toho jednou jsme dali gól,“ uvedl.

Sváteční duel zlomil až sporný pokutový kop. Nevinný souboj Fantiše s Bartošákem uvnitř zlínské šestnáctky posoudil sudí Petřík jako penaltový, verdikt hlavního arbitra překvapivě posvětila i Jana Adámková, která společně s kolegou Petrem Dorušákem seděla u videa. „Fotbalu nerozumím,“ kroutil hlavou Páník.

Podle něj to penalta v žádném případě nebyla. „Fantiš stál na dvou nohách a soupeř do něj zezadu vletí,“ viděl z lavičky i na záznamu. „Nevím, na co ten VAR je. Paní Adámková nebo kdo tam sedí, ať se na to dívá celou noc,“ přidává naštvaně.

Hlavnímu sudímu vyčítal nejen pokutový kop. „Ve druhém poločase se s tím svezl. Na mé poměry byl katastrofální,“ prohlásil natvrdo. „Ve druhé půli se hrálo snad jenom patnáct nebo dvacet minut čistého času,“ vyčítal nezkušenému sudímu.

Ševce ovšem proti Karviné nesrazila jenom diskutabilní penalta, ale i neproměněná šance střídajícího beka Cedidly po standardní situaci Potočného. „Byl sám na penaltě. Takové příležitosti nás stojí body,“ připomíná Páník.

Jeho tým by se v případě výhry posunul na desáté místo, takto přešlapuje na místě, dál zůstává až dvanáctý. „Znovu si musíme sednout na zadek a zamyslet se nad druhou půlí. Proč jsme byli špatní, tolik chybovali a běhali méně než soupeř,“ prohlásil rozladěný kouč.

Podle Páníka se na výkonu Zlína neprojevila dlouhá třítýdenní pauza. Ševci totiž v reprezentační přestávce odehrála dvě přípravná utkání, kromě Blanska se utkali i s Olomoucí. „Snažili jsme se udržet mužstvo ve hře. Nic nenasvědčovalo tomu, že bychom ztratili kvalitu,“ uvedl.

Fastavu v nedělním střetnutí scházeli dva afričtí fotbalisté. Jawo usedl pouze na tribunu, Conde dál zůstává doma v Africe. „Lamin je zraněný, má svalové problémy. Tři týdny ho dáváme dohromady. Nebyl nachystaný, snad už příští týden začne trénovat s týmem,“ věří Páník.

O Condem žádné bližší informace nemá. Spekuluje se ale, že pro guinejského středopolaře letošní ročník FORTUNA:LIGY skončil.