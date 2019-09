Dlouho se zkušený jednatřicetiletý fotbalista nemohl dát zdravotně do pořádku, celý zápas odehrál až ve středu na hřišti druholigového Varnsdorfu, kde ševcům pomohl k výhře 2:1 i k postupu do osmifinále MOL Cupu.

„Fyzicky se cítím dobře. I když pořád je ten herní výpadek znát,“ přiznává. „Člověk se potřebuje vyhrát, aby byl v optimální kondici a formě,“ přidává.

Matejov to zkoušel už dřív, ale nešlo to. Comebacku na zelené trávníku se dočkal až na několikátý pokus. „Doufám, že už to teď bude konečně dobré,“ věří dubnický odchovanec, který na tradiční pozici pravého obránce absolvoval kompletních devadesát minut. „Už jsem týden v plné zátěži. V neděli jsem odehrál poločas za juniorku, v úterý jsem si mohl po delší době zahrát celý zápas,“ těší Matejova.

Pohárový duel byl ale těžší, než se spoluhráči očekával. „Varnsdorf na nás vyběhl a nedal nám po celý zápas dýchat,“ říká slovenský fotbalista. „Hlavně v prvním poločase měli domácí dost závarů a z toho i nějaké šance. Náš výkon byl naopak tragický,“ přiznává.

Ševci nakonec těžkou šichtu na severu Čech zvládli a po splnění cíle, kterým byl postup do dalšího kola, si zhluboka oddechli. „Úkol jsme splnili, ale s předvedenou hrou určitě nemůžeme být spokojení,“ ví Matejov, který naopak protivníka za snaživý a odvážný výkon oprávněně chválil. „Po zápase jsem jim říkal, že pokud se dokáží takto vyhecovat i na soupeře z druhé ligy, nemají se čeho bát a soutěž v klidu zachrání,“ prohlásil.

Zatímco Varnsdorf o víkendu čeká duel s Vyšehradem, ševci doma na Letné vyzvou jiný severočeský tým, FK Jablonec. „S ním to jsou vždy těžké zápasy. S Jabloncem máme nepříjemnou bilanci, když jsme ho od postupu do ligy ještě neporazili. Ale věřím, že každá série jednou končí a my se konečně dočkáme a vyhrajeme,“ věří Matejov.

Jablonečtí každoročně patří ve FORTUNA:LIZA k lepším mančaftům a i letos hrají nahoře.

I když Radův tým většinu bodů získal před vlastním publikem na Střelnici, ven na výlety rozhodně nejezdí.

„Jablonec vnímám jako velmi kompaktní tým s dobrými individualitami, které hlavně v útočné fázi dokáží většinu šancí proměnit, takže na to si musíme dávat pozor,“ uvedl technický halfbek.

O slabinách rivala mluvit nechce. „Ty si určitě ukážeme před zápasem na videu,“ usmívá se.

Podle Matejova ale hlavně bude záležet na výkonu samotných Zlíňanů. „Bude to hlavně o nás,“ ví. „Pokud navážeme na úterní výkon z Varnsdorfu, tak nás Jablonec potrestá,“ tuší.

Zda i v sobotu nastoupí v základní sestavě, zatím neví. Nachystaný ale bude. „Rozhodující bude, zda mě tam trenér dá, nebo ne,“ říká.

Ať už nastoupí ve zlínském dresu kdokoliv, musí ševci jet na krev.

V Ďolíčku sice Fastav přerušil sérii tří porážek, ale ani po remíze 2:2 si nemůže výskat.

Deset bodů a třinácté místo není nic, čím by se měli Moravané chlubit. „Určitě jsme si sezonu představovali trochu jinak a čekali, že bodů budeme mít víc. Velká škoda byla hned toho prvního zápasu, když jsme doma měli na lopatě Slavii. Kdybychom utkání zvládli,stejně jako minulý rok duel s Mladou Boleslaví, který jsme otočili z 0:2 na 3:2, vystřelil by nás úplně někde jinde,“ je přesvědčený. „Potom bychom se vezli na vítězné vlně. Ale bohužel na kdyby se hrát nedá,“ dodává.