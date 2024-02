ROZHOVOR/ V Edenu loni v létě chytal jako Bůh a na umění zkušeného brankáře Stanislava Dostála budou fotbalisté Zlína spoléhat i v domácí dohrávce proti Slavii.

Brankář fotbalistů Zlína Stanislav Dostál při utkání v Teplicích. | Foto: Deník/František Bílek

Jednička ševců má podle statistik druhý nejvyšší počet zákroků ve FORTUNA:LIZE, nudit se rozhodně nebude ani ve středu, kdy na Letnou dorazí nejlepší střelec soutěže Václav Jurečka a další sešívaní borci.

„Pro mě je dobře, když mám víc práce, ale zase to svědčí o tom, že naše defenziva nefunguje optimálně. Soupeři se nám tam někdy lacině po našich hloupých chybách dostávají. Byl bych radši, kdybychom lépe bránili a soupeři tolik nehrozili,“ říká dvaatřicetiletá opora Moravanů.

Za mateřský Zlín v nejvyšší soutěži odchytal již 160 utkání a počtem startů se blíží zesnulé legendě Jaroslavu Švachovi (190).

„Toto vůbec nesleduji. Já si hlavně přeji, abychom tuto sezonu zvládli. Abych mohl někoho překonat, musíme v první řadě zlepšit výsledky a jít tabulkou nahoru. Hrajeme o život, o záchranu a musíme to zvládnout,“ burcuje Dostál.

Máte zápasy, ve kterých si hodně zachytáte, rád?

Tyto zápasy jsou specifické v tom, že hrajeme s obrovsky silným soupeřem. Není úplně pravidlem, že bych měl pokaždé spoustu práce, ale je pravda, že kvalitu Slavia prokazuje i počet šancí v utkání. Uvidíme, jak bude zápas vypadat. Nechám se překvapit. (úsměv)

Minule jste Pražany deptal, i přes prohru byl vyhlášen mužem zápasu.

Tam jsme to dlouho drželi, Slavii trápili, ale nakonec to k ničemu nebylo, protože body jsme odtud neodvezli. Mám ten zápas pořád v hlavě, ale že bych nad tím nějak extra přemýšlel, to ne. V prvním poločase jsem se ještě zahříval, pak to ale vygradovalo. Po tom utkání jsem byl unavený daleko víc než po jiném ligovém střetnutí. Přišlo mi to jako devadesátiminutový trénink, na kterém na vás kluci neustále šutrují. Bylo to náročnější.

Změnila se Slavia v zimní pauze?

Co jsem viděl nedělní zápas s Jabloncem, tak to byla z obou stran ofenzivní smršť. Obrany byly malinko děravé, takže očekávám nějaké změny v sestavě. Kádr Slavie je ale široký, trenér Trpišovský má z čeho vybírat.

Co říkáte na to, že Slavia v zimě koupila reprezentačního gólmana Staňka a má na soupisce tři kvalitní brankáře?

Je pravda, že na gólmanském postu mají obrovskou kvalitu. Ve Slavii jsou tři velezkušení brankáři, kterým to upřímně moc nezávidím. Konkurence je veliká, musí na ně být tlak. Všichni jsou výborní, musí si s tím poradit, protože jsou ve Slavii. (úsměv)

Hrozí největší nebezpečí od útočníka Jurečky, který přestřelku s Jabloncem v nastavení rozhodl a s deseti góly vládne společně s Havlíkem ze Slovácka ligovým střelcům?

Branky mu asi dodají herní pohodu a bude na hřišti v klidu. My si ho musíme pohlídat. Připravovat se ale nebudeme jenom na Jurečku, nýbrž na celý slávistický tým. Musíme to soupeři co nejvíce znepříjemnit a utkání odmakat.

Ukázal vám Jablonec cestu, kudy se do obrany Slavie dostat?

Samozřejmě že ukázal, ale o to větší pozor si teď na to Slavia dá. Trenér je jistě upozorní na chyby, které v minulém utkání udělali. Každý zápas je jiný. Hrajeme doma, záleží na taktice, s jakou oba týmy do utkání půjdou.

Je dobře, že se hraje už ve středu a nemusíte celý týden myslet na porážku v Teplicích?

Mě osobně porážka v Teplicích hrozně mrzí, protože i přes předvedený výkon jsme si odtud mohli odvést nějaký bod. Nechci, aby to vyznělo špatně, je ale strašná škoda, že takovéto zápasy nezvládneme uhrát lépe. Prostě soupeři se dotahují, situace v tabulce není ideální a my tyto zápasy nesmíme prohrávat.

Nemělo by se hrát o záchranu jinak?

My nemůžeme hrát na fotbalovou krásu, my to musíme ubojovat, ukopat. Vím, že se to nebude lidem líbit, ale naše zápasy nebudou koukatelné. My potřebujeme sbírat body a je úplně jedno, jestli to tam dotlačíme kolenem, hlavou nebo břichem. Nesmíme se ohlížet na to, zda to byl hezký nebo škaredý zápas.

Neznervózněly vás ostatní výsledky? Kromě Karviné vaši konkurenti o víkendu uspěli.

Samozřejmě výsledky známe. Viděl jsem ale kousek utkání Budějovic s Baníkem a musím říct, že to taky nebyl žádný hezký fotbal, jenže domácí to odbojovali a vyšlo jim to. Pokaždé to tak dopadnout nemusí, ale když se maká, je dojem úplně jiný. Neříkám, že jsme v Teplicích nebojovali, ale představoval bych si od nás víc.

Po Slavii vás čeká doma Slovácko. Prestižnější duely asi v lize nejsou, že?

Čeká nás krásný týden (úsměv) My zkusíme co nejvíc potrápit Slavii, vytěžit z toho zápasu maximum a to samé se Slováckem. Musíme se rvát a bojovat. Nic jiného nám ani nezbývá.