„Zápas nám nevyšel. Od začátku jsme byli horším týmem, proto jsme i prohráli,“ sportovně uznal kouč Fastavu Bohumil Páník.

Zlíňané vyšli proti Jablonci střelecky i bodově naprázdno počtvrté za sebou. I když po restartu nejvyšší fotbalové soutěže opanovali všechny duely, tentokrát narazili.

„Nepodařilo se nám chytit rytmus hry. Jablonec byl rychlejší, svižnější. Ve středu pole obratnější s míčem, lépe pracoval. My jsme naopak měli těžší nohy než soupeř. Nám všude chyběl krok, půlrok,“ posteskl si Páník.

Domácím nestačily ani parádní zákroky gólmana Dostála. Dolů je dostalo vyloučení Poznara. I když se Jiráček a spol. semkli, na soupeře jenom poctivá defenziva nestačila. V deseti to zlínští fotbalisté měli hrozně těžké.

„Jablonec byl trpělivý, herně lepší,“ ví dobře Páník.

Přitom ševci měli proti neoblíbenému protivníkovi velkou motivaci uspět. Důvodů bylo hned několik. Hráči Fastavu chtěli nejen protáhnout sérii tří výher v řadě, ale také utnout jedno dlouhé čekání. Moravané naposledy zdolali Severočechy na jaře 2008, na Letné naposledy slavili v září 2005. Bídnou bilanci nevylepšili, naopak přišla další porážka.

„Je to prostě stylem hry. Na některá mužstva se vám hraje líp, proti jiným zase hůř. Já se ale na rozdíl od novinářů do historie nevracím, statistiky neřeším. Na zápasy se dívám jinak. Beru sílu soupeře, kterým Jablonec určitě je,“ prohlásil.

Páteční televizní duel výrazně ovlivnilo vyloučení útočníka Poznara. Nejlepší zlínský střelec inkasoval dvě žluté karty v rozmezí pěti minut a ještě před přestávkou se poroučel z trávníku do vyhřáté šatny, byť se mu ze hřiště vůbec nechtělo.

I když domácí nebyli s verdiktem sudího Berky logicky spokojení a u střídačky se čertili, po utkání už mluvili klidnějším tónem. Některé verdikty byly ovšem hodně zvláštní.

„Sice teď mluvím proti nám, ale třeba Conde udělá penaltu a žlutou kartu nedostane,“ divil se nejen Páník.

Toho mrzel hlavně první kartonek v ruce sudího Berky po souboji Poznara s protihráčem.

„Nevím, za co ji dostal,“ kroutil hlavou. „Jestli tam byl vystrčený loket nebo něco jiného,“ přemítal a zároveň pochyboval.

„Já jsme tam nic takového neviděl,“ tvrdí.

„Hrotový hráč se sráží se stopery a je za napomínán. Musím se na to detailně podívat, zda nebyla zbytečná,“ přidává.

Jinak zbytečný přihraný pád v šestnáctce Jablonce vůbec nezpochybňuje.

„Byla to od Tomáše hloupost a on to sám ví,“ říká zlínský trenér, který se svěřence o přestávce v kabině ptal, proč nešel do střely, když měl akci krásně rozjetou.

„Prý zaregistroval pohyb hostujícího hráče nohou, byl to reflex,“ slyšel od nešťastného Poznara.

Zkušený dvaatřicetiletý forvard tak bude ševcům scházet v Příbrami a zřejmě i doma s pražskou Slavií. „Když tam nebude, dostanou příležitost jiní hráči, kteří to musí využít. Proto je tady máme,“ upozorňuje.

O sestavě pro příští utkání může přemýšlet nejen o víkendu, ale i celý týden. Svým výkonem proti Jablonci si o místo na hrotu útoku hlasitě řekl Jawo. Gambijský fotbalista o poločase střídal Dramého, herně rozhodně nezklamal.

„Minulý týden měl problémy, v Karviné nemohl nastoupit. Nyní na něj přišla řada a ukázal, že je výborným hráčem a že s ním můžeme do Příbrami počítat,“ prohlásil třiašedesátiletý kouč.