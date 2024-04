Tohle bylo hodně málo … Fotbalisté Zlína nezvládli semifinále MOL Cupu, favorizované Plzni podlehli 0:3 a ve zbytku sezony se mohou soustředit na záchranu FORTUNA:LIGY.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v semifinále MOL Cupu podlehli Viktorii Plzeň 0:3. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Pasivní, bojácné a směrem dopředu neškodné ševce dvěma góly srazil útočník Tomáš Chorý, premiérově v dresu Viktorie skóroval Lukáš Červ.

Moravané nebyli vůbec nebezpeční. Nakonec byli rádi, že unikli ještě většímu debaklu.

Zatímco Plzeň se těší na domácí finále se Spartou, zlínská pohárová pouť je u konce.

„Nezvládli jsme to,“ ví dobře kouč ševců Bronislav Červenka. „Od nás to bylo velmi špatné. Po všech stránkách jsme byli jasně horší, takto se fotbal nahraje,“ zlobil se na svěřence.

S trenérem souhlasí i Tomáš Čelůstka. Také zkušený krajní bek byl po nevydařeném utkání hodně kritický.

„Nebylo to vůbec dobré. Začali jsme bojácně. Plzeň nás hned v úvodu potrestala, hru celý zápas kontrolovala. My můžeme být rádi, že to zůstalo jenom 3:0,“ ví dobře.

Sen o finále poháru se rozplynul. Ševci nestačili na Plzeň, které podlehli 0:3

Západočeši rozhodli o výhře nad čtrnáctým celkem nejvyšší soutěže už v úvodním dějství, v němž se prosadili Tomáš Chorý a Lukáš Červ.

„Začátek byl hrůzostrašný. K tomu nejde víc co říct,“ smutnil Čelůstka.

„Báli jsme se a čekali, co se stane. Z toho pramenil první gól, pak už se to vezlo,“ přidal zklamaně. „Takhle se v obraně a hlavně v šestnáctkách nehraje. Co jsme předvedli, je velmi smutné. Nedalo se na to dívat,“ hněval se Červenka.

Po změně stran podruhé v utkání skóroval Chorý a zbytek utkání byla jen formalita.

„To se nesmí stávat, abychom takového útočníka nechali volného,“ říká Červenka.

Zatímco svěřence nejen z defenzivy právem plísnil, domácího kanonýra zaslouženě chválil. „Chorý je skvělý útočník, pro Plzeň je to klíčový hráč. Vůbec jsme ho nepokryli,“ ví dobře.

I proto pohárová pouť ševců končí před branami finále.

Plzeňští se v souboji o vítěznou trofej utkají s loňským finalistou soutěže a lídrem ligové tabulky pražskou Spartou. Přesný termín zápasu dosud nebyl oficiálně potvrzen, duel by se nicméně měl odehrát 22. května. Západočeši coby hůře postavený tým v pohárovém koeficientu za posledních pět let budou finále hostit na svém stadionu.

Postup přes Zlín fotbalisty Plzně zároveň nasměroval k účasti v kvalifikaci příštího ročníku Evropské ligy. I kdyby ve finále podlehli Spartě, přešla by na ně účast v druhé nejkvalitnější klubové soutěži UEFA, protože už nyní mají skoro jisté třetí místo v lize.