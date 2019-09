Fotbalisté Zlína na Střeleckém ostrově zrovna nezářili, po gólech Brandnera a posily Rabušice padli s nováčkem z Českých Budějovic 0:2 a v reprezentační přestávce mají na čem pracovat.

Trenér Fastavu Zlín Josef Csaplár další ztrátu těžce rozdýchával.

„Jsem smutný, protože jsme prohráli. Tentokrát jsem ale i hodně naštvaný,“ přiznal.

Úvod nedělního utkání poznamenalo zranění Argentince Podia, který musel střídat už v 5. minutě.

„Nevím, jak je to zranění vážné nebo není, ale museli jsme hned udělat jednu změnu,“ řekl Csaplár.

Mizernou pětačtyřicetiminutovku ale na ztrátu důležitého středopolaře nesváděl.

„Pro to, co jsme předváděli první poločas, nemám v tuhle chvíli žádné vysvětlení. Takhle špatný poločas jsme ještě neodehráli. I když jsme doma prohráli s Karvinou 1:4, měli jsme šance a chvílemi hráli na jednu branku. Tady mi to přišlo bez důrazu a nasazení. Někteří hráči si dělali, co chtěli. Je to divný,“ prohlásil známý kouč.

I když se hosté z Moravy po přestávce zlepšili, na vyrovnání ani přes zvýšené úsilí nedosáhli. Železník své příležitosti promarnil, v závěru hosté inkasovali podruhé a bylo rozhodnuto.

„Ve druhém poločase už jsme se do toho dostali. Měli jsme šance a možnosti. Létalo to kolem branky, ale nic jsme neproměnili. Pak jsme po standardní situaci dostali nešťastný druhý gól a bylo to,“ dodal Csaplár.

Nyní předloží vedení klubu svoji analýzu. Ať v ní bude napsáno cokoliv, nějaké změny budou potřeba. Nevyrovnané výkony a poslední porážky se generálnímu řediteli Grygerovi ani majiteli Červenkovi rozhodně nelíbí.