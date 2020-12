Kromě nepříznivého výsledku se opoře Fastavu vůbec nelíbil ani týmový výkon. Ševci u Litavky zklamali, domů odjeli bez bodu.

„Nevím, jak bych to řekl hezky. Jsem strašně naštvaný, že jsme to tady nezvládli, protože prohrát jsme neměli,“ ví dobře devětadvacetiletá jednička Zlína, která inkasovala pouze v 72. minutě po standardní situaci. Rezkův střílený centr do vlastní sítě nešťastně poslal důrazně atakovaný stoper Buchta.

Souhlasíte, že v Příbrami jste toho moc moc nepředvedli?

Jednoznačně. Nic kloudného jsem v naší hře neviděl. My jsme se ani pořádně nedostali do šance. Žádnou vyloženou tutovku jsme si nevypracovali. Udělali jsme spoustu technických chyb, všechny centry létaly pryč. V naší hře byla spousta ztrát. Neměli jsme odražené balony, všude jsme byli pozdě.

Kde se stala chyba při obdrženém gólu? Dalo se tomu nějak zabránit?

Hlavně tomu předcházel úplně zbytečný faul. Hráč soupeře je zády k naší bráně u lajny, my ho tam úplně nesmyslně zfaulujeme a nabídneme Příbrami standardku, po které inkasujeme hloupý gól. I když máme dva hráče na přední tyči, míč nám tudy stejně prolítne a Buchtič (Buchta – pozn. red.) si dá vlastní gól. Nic mu ale nevyčítám, hráč soupeře ho tam dotlačil. Strašná škoda.

Příbram zahrávala hodně standardek kolem vápna. Čím to bylo?

Samozřejmě, samozřejmě. Přitom přesně o tom jsme se o poločase bavili. Trenér kluky nabádal, aby nedělali fauly kolem vápna. Už na konci prvního poločasu tam byl trestný kop z výhodné pozice, který bych radši ani nekomentoval. I ve druhém poločase měli domácí kolem vápna strašně moc standardek. Nabídli jsme jim lehké situace, kdy se tam strašně snadno mohli dostat. Kluci prostě neplnili pokyny.

Jak moc chyběl vpředu vykartovaný Poznar?

Lamin (Jawo – pozn. red.) tam byl od toho, aby Poznyho zastoupil. Celý týden se na to připravoval. Není to tak, že když nám vypadne jeden hráč, tak se nám to celé sesype. Bohužel Poznyho bojovnost a rvavost nám proti Příbrami trošku chyběly.

Už ve středu hrajete doma se Slavií. Jak moc bude těžké nachystat se na mistra?

Musíme to odbojovat, odmakat a hlavně odběhat. Prostě předvést víc, než jsme ukázali v Příbrami. To bylo hodně málo.