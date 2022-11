Čím si vysvětlujete ten strašný úvod?

Neumím si to vysvětlit. Byly to stejné situace, které trénujeme a na které jsme se celý týden zaměřovali. A my stejně v páté minutě dostaneme ze dvou nich gól. Tam byl řetězec chyb. Já jsem to ještě neviděl, proto to nechci úplně hodnotit.

Čím to je, že jste proti Plzni i Slavii takto propadli?

Nechápu. Se Spartou jsme si ověřili, že s podobnými týmy můžeme hrát vyrovnanou partii. Plzeň jsme si už rozebrali, ale tady nemám ani co hodnotit. Vždyť v páté minutě to bylo 0:2. Nechci říct, že bylo po zápase, ale upřímně honit za tohoto stavu Slavii, kór v naší situaci, je šílené. Nevím, jestli je to nereálné, ale přinejmenším hodně těžké.

Přesto jste si pár šancí vytvořili …

Ale o tom se bavíme pořád! Ty byly i v Budějovicích, na Spartě, kde jsme šli v nastaveném čase sami na bránu. Máme další tisíciprocentní šance, ale prostě je nedáváme. Kdybychom byli v laufu, třeba by nám to tam začalo padat. Nevím, ale je tam strašně moc proměnných. Navíc proti Slavii jsme snad ani jednou netrefili bránu. Může to být sebehezčí rána, ale když letí mimo, gólem nikdy neskončí.

Co se musí v zimě stát, abyste nesestoupili?

Nevím. Neumím vám na to odpověď. Buď nám musí vedení klubu roztrhat smlouvy a složit nový tým, nebo nevím. My ale musíme udělat všechno úplně jinak.

Podívejte se: za pět minut hotovo. Ševci zakončili podzim porážkou se Slavií 0:4

Má současný kádr na udržení v lize?

Nevím. To je zase otázka na někoho jiného. Kádr podle jmen rozhodně není na patnácté místo a dvanáct bodů, ale to už jsem říkal před měsícem a nic moc se nezměnilo. Jsem v emocích, těžko se mi na to odpovídá.

Souhlasíte, že závěr podzimu je z celého půlroku nejhorší?

No konec to ještě není. Ještě ve čtvrtek máme soutěžní pohárový zápas, který si v naší situaci vůbec nemůžeme dovolit vypustit. Je ale pravda, že závěr podzimu je šílený. Vyžíráme si to do do dna, které je čím dál hlubší.

Může vám pomoct alespoň postup v poháru?

Nechci si ani představovat, co by se stalo, kdybychom vypadli. Nevím, jestli by nám nějak pomohla třeba výhra 5:0, protože podzim pak končí a další soutěžní zápasy hrajeme až na konci ledna. Všichni se musíme přes zimní pauzu vzpamatovat a začít dělat věci jinak.

Pomůžeme vám extrémně dlouhá zimní pauza?

My nekončíme hned po poháru, trénovat a hrát budeme dál. Čeká nás Tipsport Cup. Spíš si myslím, že až se v lednu sejdeme, bude to brutální kalup. Zimní příprava začíná v pondělí druhého ledna a osmadvacátého hrajeme první mistrák.