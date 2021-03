Ševcům tři roky pomáhal, patřil k důležitým členům Fastavu. A byť mu to občas nešlo nebo se svezl s celým týmem, nic nevypustil a do každého zápasu šel naplno. „Celkově svoji misi splnil,“ shodují se bývalí hráči, trenéři a funkcionáři Fastavu.

„Když přišel do Zlína, bylo to velké jméno. Určitě si svoje odehrál. Splnil to, proč jej klub kupoval. Celkově byl přínosem,“ míní někdejší ředitel Fastavu Zlín a současný trenér Nevšové Vladimír Durďa.

„Na začátku jsem byl hodně překvapený, když se přišel sem na Moravu realizovat. S jeho hrou jsem byl docela spokojený. Byl poctivý, nikdy nic nevypustil. Spoluhráčům šel v bojovnosti příkladem,“ oceňuje Petr Klhůfek.

S Jiráčkovým působením v klubu je spokojený také Miroslav Polášek. „Do Zlína přinesl kvalitu,“ vyzdvihuje legendární kouč. „Hlavně začátek jeho angažmá vyzněl velice příznivě. Bylo vidět, že má zkušenosti, kvalitu hlavně při práci s míčem a u standardních situací,“ pokračuje.

„A i když se mu třeba závěr úplně nepovedl, rozhodně to nebylo kvůli kondici. Co já vím, tak se vždy svědomitě a poctivě připravoval, byl pečlivý. Možná mu ale vadilo, že jej nenásledují mladí kluci. Možná jsou za jeho odchodem jiné příčiny,“ přemítá.

V posledních měsících si ale všiml jedné změny. „Do soubojů chodil obezřetněji. V defenzivě při odebírání míčů byl takový opatrnější, jinak ale výhrady nemám,“ uvedl někdejší Uličného asistent. Účastník mistrovství Evropy 2012 v Polsku a na Ukrajině naplnil očekávání také Arnošta Hoška.

Bývalý atlet a házenkář, který na přelomu tisíciletí klub pomáhal zachraňovat před krachem a jenž je autorem publikace připomínající nejdůležitější okamžiky historie zlínského fotbalu, si Jiráčka velice váží nejen jako hráče, ale i člověka.

„Nikdy nebyl nadnesený. Jeho chování vůči obecenstvu nebo nám lidem ze staré gardy bylo příkladné. Také jeho herní přínos je nesporný. Fotbalově bych jej přirovnal k Pepovi Muchovi a Edvardu Lasotovi, což jsou legendy, které nás provázely na začátku ligy,“ uvedl Hošek.

Odchovanec Tuchořic celkem v dresu Fastavu odehrál 105 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal šest branek. Ševcům pomáhal i v základní skupině Evropské ligy proti CSKA Moskva, Kodani a Tiraspolu. „Pro mužstvo odvedl maximum, proto je mi líto, že už ve Zlíně coby hráč končí,“ posteskl si Hošek.

Podle něj by se Jiráček, který se v Baťově městě s rodinou usadil, měl v budoucnu do klubu vrátit. „Petr je autorita. Svoje zkušenosti by mohl zúročit, ať už jako trenér mládeže na Vršavě nebo třeba na Letné jako člen managementu,“ míní.

Pětatřicetiletý fotbalista ale kariéru ještě nekončí. Bývalý středopolař Plzně, Sparty, Wolfsburgu nebo Hamburku chce ještě hrát. „Je pravda, že už má jakýsi věk, ale ligu by ještě mohl hrát,“ míní Durďa.

Stejně to vidí také Hošek. „Jednu nebo dvě sezony klidně ještě zvládne,“ je přesvědčený. Klhůfek přitakává. „Ve fotbale to tak je, že dochází ke generační obměně. Sám jsem to taky poznal,“ říká.

„Petr ale na ligu pořád má, určitě má co předávat. Nyní záleží na tom, jaký mančaft si vybere. Pokud k sobě mít vhodné typy hráčů, mělo by to fungovat,“ myslí si.

„Třeba rychlostně na tom není tak dobře, jako dřív, ale zase má zkušenosti, myšlenku. Srovnal bych to s jeho spoluhráčem Pavlem Horváthem, kterým to klukům rozdával a fungovalo to,“ uvedl.

Podle Poláška má Jiráček více možností. „Záleží jenom na něm. Hlavně ale nesmí ztratit motivaci,“ upozorňuje. „Na ligu rozhodně má, ale možná potřebuje změnit prostředí, zase nakopnout,“ zamýšlí se.

„Klidně může někde ve druhé lize učit mladé kluky profesionálnímu přístupu,“ dodává Polášek.