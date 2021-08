„Myslím, že Karviná po druhém gólu ubrala, sundala nohu z plynu. My jsme si najednou začali vytvářet šance. Dvacet, třicet minut bylo v naší režii. Měli jsme větší vůli po vítězství. Nakonec jsme zápas Csaplárovou pastí otočili,“ radoval se pětatřicetiletý borec, jenž se vykurýroval po nepříjemném svalovém zranění a hned slavil s týmem triumf 3:2, který hostům ve druhé minutě nastaveného času vystřelil střídající zadák Cedidla.

Jak jste si užil ligový návrat?

Jsem strašně rád, že jsem po dlouhé době odehrál celý zápas, že mě tam trenér nechal celých devadesát minut. Čtyři týdny jsem byl zraněný a měl jsem trošku obavy jít do utkání po tak dlouhé době. Ale zaplaťpánbůh jsem to zvládl. Když se k tomu přidá gól a vítězství, tak je to nádhera.

Jak to bylo v tom vedru fyzicky náročné?

Musím přiznat, že v první půli jsem se nemohl dostat do tempa. Bylo to takové vlažné. Počasí nebylo jednoduché, bylo asi pětatřicet stupňů. Ve druhém poločase už jsem to nastartoval. Cítil jsem se super.

Co se ve druhé půli stalo, že jste výsledek otočili na svoji stranu?

Myslím, že Karviná po druhém gólu ubrala, sundala nohu z plynu. My jsme si najednou začali vytvářet šance. Nejdřív Rajty (Reiter -pozn. red.), pak Pozny (Poznar -red.). Pak přišel roh a já jsem to trefil z halfvoleje.

Jak byste popsal vaši trefu?

Byl jsme tam úplně sám. Vedle mě byl ještě Venca Procházka. Zařval jsem si na něj, ať to nechá. Chtěl jsem to prostě nakouřit do brány. Naštěstí to zapadlo do šibenice.

Radost byla velká, že?

Strašně dlouho jsem nedal gól. To období mě docela trápilo. Jsem rád, že jsem to prolomil zrovna teď.

Co říkáte na to, že vám dal gól bývalý hráč Zlína Buchta?

Já fakt nevím, kdo nám dal branku. Buchta je ve vzduchu silný, prorval to tam důrazem. My jsme tu standardku prostě nezvládli.

Byl o přestávce velký humbuk v kabině?

Žádná bouře se nekonala. Prohrávali jsme jednogólovým rozdílem, ale fakt to byl vyrovnaný poločas. Dostali jsme gól ze standardky. Bohužel do druhé půle jsme vstoupili strašidelně, ale nakonec to bylo dobré.

Po dvou porážkách přišla druhá výhra. Jak je na tom současný Zlín?

Máme kvalitní tým. Proto jsem do Zlína přišel. Měl jsem víc nabídek, ale věřím, že jsou tady kvalitní hráči. Doufám, že tímto zápasem jsme ukázali naši pravou tvář. Fakt není žádná sranda za stavu 0:2 otočit zápas v pětatřiceti stupních. Ukázali jsme charakter, ale pořád je to jen jedno vítězství. Doufám, že se budeme ještě zlepšovat.

Pomáhá vám přítomnost několika bývalých hráčů Baníku?

Strašně moc. To byl taky hlavní důvod, proč jsem do Zlína přišel. Některé kluky znám fakt hrozně dlouho. Vencu Procházku třeba z Plzně, Roberta Hrubého z Teplic. Pak jsme spolu všichni byli v Baníku. Já prostě věřím, že to jsou super fotbalisté a výborní kluci do kabiny. Je to hodně o partě, která je tady dobrá. Já se cítím super. Sice mě trošku přibrzdilo zranění, ale už je to dobrý. Věřím, že budu zdravý, odehraji co nejvíc zápasů a že budeme vyhrávat.

Jak jste nesl nepříjemné zranění?

Špatně. V letní přípravě to byly galeje. Panovala šílená vedra, opravdu jsem si sáhl na dno. Fakt to byla hrozná dřina. Tři týdny jsem měl třífázové tréninky, kousal jsem to jen tak tak. Když už se to lámalo k lepšímu, natrhl jsem si sval. Psychicky to pro mě bylo dost špatné. Ale nebyla to zlomená noha, ani nic s kolenem. Věřil jsem, že se brzy vyléčím. Jsem rád, že mi klub vyšel vstříc a pustil mě do Plzně za fyzioterapeutem Petrem Naslerem. Tímto mu děkuji, že se o mě prvních dvanáct dní staral. Pak jsem se vrátil do Zlína, kde o mě bylo taky super postaráno. Doba léčení se zkrátila na polovinu. Mohl jsem hrát dřív, ale nechtěl jsem nic riskovat. Stejně jsem rád, že jsem se vrátil takhle rychle.