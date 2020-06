Po výhře nad Příbramí si v trenérském kamrlíku mohli spokojeně odfajfkovat další splněný úkol, na konci záchranářské mise však ještě stále nejsou.

Asistent trenéra Fastavu Zlín Jan Somberg | Foto: FC Fastav Zlín

„Samozřejmě situace je pro nás mnohem příznivější než před pár týdny či měsíci, ale pořád není co slavit, vždyť stále nejsme zachránění. Až se to pro nás uzavře, můžeme říct, že se nám to povedlo,“ prohlásil asistent zlínského kouče Jan Somberg.