Tahle branka chutnala devatenáctiletému mladíkovi sladce. „Je to super pocit,“ vyznal se po sobotním duelu talentovaný fotbalista.

Odchovanec Fastavu se za muže trefil už podruhé. Na jaře v přípravě skóroval proti Olomouci, teď se prosadil i v soutěžním zápase. První ligovou branku si připsal v sedmém utkání.

„Jsem rád, že mu to tam spadlo. Za tu práci, kterou odvádí, si to zaslouží,“ je přesvědčený zlínský trenér Jan Jelínek, který Tkáče poslal na hřiště v 79. minutě místo Hrubého, šikovný středopolař se kouči za důvěru odměnil tím nejlepším možným způsobem.

„Měl jsem se držet Poznyho a dostat se dopředu, což se mi asi povedlo,“ culil se.

I když Tkáč nepatří mezi hlavičkáře, dokázal se prosadit nečekaně ze vzduchu. „Rajty (Reiter – pozn. red.) dostal balon do lajny, já jsem pokračoval v běhu do domácí šestnáctky. Byl to výborný centr. Já jsem zavřel oči a bylo to v bráně,“ popisuje klíčovou chvíli.

Rodí se ve Zlíně nový hlavičkář? „To určitě nejsem,“ brání se. „Ani na tréninku nedávám góly hlavou,“ přiznává. „Nečekal jsem, že bych mohl dát první ligový gól hlavou,“ přidává s úsměvem.

Na kolik jej premiérová trefa ve FORTUNA:LIZE vyjde, zatím netuší. Do společné kasy ale rád přispěje.

Ani žádnou oslavu neplánoval. Po dlouhé cestě z Liberce byl rád, že se

dostal brzy do postele. Navíc si nemohl ani pospat, v neděli dopoledne čeká devatenáctiletého mladíka zápas za béčko proti Znojmu.

„Asi půjdu dohrát chybějící minuty,“ předpokládal.

Zda Tkáčovi vítězná branka pomůže do základní sestavy Zlína netuší, ve středu v MOL Cupu proti třetiligovému Blansku by ale mohl nastoupit od první minuty. „Těžko říct, ale byl bych za to rád,“ uvedl.

Zatímco ševci se v reprezentační přestávce, kterou zpestří právě dohrávka 2. kola celostátního poháru, mohou v klidu chystat na další ligové boje, Liberečtí jsou z MOL Cupu venku, navíc v lize jsou s jediným bodem přikovaní na dně tabulky. Podobné období nikdy předtím nezažili.

„Já si myslím, že Liberec nehrál tak špatně. Vytvořil si hodně závarů, akorát mu to tam nespadlo,“ míní Tkáč.