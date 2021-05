„Ani jsem se nemusel rozhodovat. Je to specifická situace, výpomoc klubu. Nejsem v tom zdaleka sám. Každý trenér rezervy by měl být nachystaný na tuhle možnost,“ říká někdejší prvoligový fotbalista.

„Beru to jako obrovskou zkušenost podívat se z druhé strany do velkého fotbalu. Nechci zklamat důvěru lidí. V dané situaci to vnímám jako záskok. Určitě to není o Jelínkovi. Rozhodně v tom nejsem sám. Naopak, všichni tom jedeme jako tým společně. Ať už hráči nebo i členové realizačního týmu Uvidím, jak to bude vypadat, nikdy jsem v téhle pozici nebyl, ale určitě z toho budu v budoucnu čerpat dál,“ přidává.

Devětatřicetiletý trenér, který kromě béčka Fastavu vede i v krajském přeboru Luhačovice, poprvé coby hlavní kouč Zlína předstoupil před hráče v pondělí.

Po úvodním proslovu se dal do práce. Ví, že moc manévrovacího prostoru nemá. Čas kvapí, sobotní duel v Ostravě se blíží. „Nejsem naivní, abych si myslel, že za týden nebo tři týdny něco změním. Spíš se snažím podpořit kluky v tom, co dělali dobře v zápase a na tom chceme stavět,“ vysvětluje.

Zlepšit a zapracovat chce především na přístupu svěřenců po ztrátě míče. Také Jelínek si všiml nedostatků v defenzivní činnosti některých jednotlivců. „Vím, jak by to mělo na hřišti fungovat a jak se chceme prezentovat. Všechno je to o poctivé práci. I když do konce sezony zbývají poslední tři kola, nic nevzdáváme ani nevypouštíme, budeme tvrdě makat,“ vzkazuje.

Jelínek vnímá, že není pod sestupovým tlakem. Ševci se díky remíze s Opavou zachránili, boj o udržení se jich už netýká. „Určitě je to výhoda hlavně pro kluky. To, co v posledních týdnech prožívali, bylo hodně náročné na psychiku. Tlak na ně byl velký,“ připomíná neúspěšné období, která vlastně trvá dodnes.

Zlín nevyhrál osm kol po sobě, přesto má záchranu zajištěnou. „Teď jde o to, abychom dohráli soutěž se ctí a v závěrečných kolech získali co nejvíce bodů,“ říká.

Že by ševcům scházela proti týmům z horní poloviny tabulky, odmítá. „Určitě to nepůjdeme jenom odehrát, to vůbec,“ brání se. „Je to právě práce nás trenérů, abychom udrželi koncentraci hráčů až do konce soutěže,“ pokračuje.

I když Fastav do konce ročníku čeká Ostrava, Liberec a Slovácko, tedy velmi silné týmy, Jelínek z losu strach nemá. „Je to dané a je zbytečné, abych to nějak řešil. My se chceme soustředit na náš tým, na náš výkon. Je nám jedno, s kým hrajeme. Hlavní je, abychom v zápasech odvedli maximum a pokud možno uspěli,“ pronesl.

Premiéru v nejvyšší soutěži si bývalý obránce Kroměříže, Pardubic či Opavy odbude v sobotu na vítkovickém stadionu proti Baníku Ostravě, který hlavní kouč povede Ondřej Smetana.

Oba mladí trenéři se ještě loni v září potkali na Vršavě při zápase v MSFL, nyní se postaví proti sobě v utkání nejvyšší české soutěže.

„Samozřejmě je zajímavé, že jsme dostali důvěru v lize, ale nijak zvlášť to neberu. Rozhodovat budou stejně fotbalisté ne hřišti, my se jim budeme snažit v týdnu pomoct při přípravě nebo nějakými pokyny. Rivalitu ale kvůli věku necítím,“ říká.

Zatímco ostravský Smetana už ví, že Baník povede coby hlavní kouč i v příští sezoně, Jelínkova budoucnost je nejistá. Vedení Fastavu shání nového hlavního trenéra, rodák z Luhačovic by mohl v realizačním týmu Zlína setrvat coby asistent.

„Pokud bude vedení klubu s mojí prací spokojené, věřím, že dostanu příležitost učit se ve velkém fotbale od zkušenějšího trenéra. Za možnosti zůstat v nejvyšší soutěži, bych byl určitě rád. Byl by to kariérní posun, mohl bych dál nasávat velký fotbal,“ přeje si závěrem Jelínek.