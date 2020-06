„Vyhrát dvě domácí utkání v řadě je obtížné a my jsme to dokázali. Kdo udělá šest bodů, je mentálně silný,“ prohlásil kouč Fastavu Bohumil Páník.

Ševci stejně jako na začátku června zdolali Příbram 1:0 a udělali zřejmě rozhodující krok k záchraně v elitní soutěži. Tři kola před koncem totiž mají ve skupině o udržení luxusní šestibodový náskok na čtrnáctou barážovou příčku, kterou okupuje Karviná. „Máme navrch prakticky sedm, protože při rovnost bodů rozhoduje pořadí po třiceti kolech, což je taky obrovsky důležité,“ upozorňuje zkušený trenér, který i po dalším triumfu zůstává nohama pevně na zemi.

„Nejásáme, neslavíme, ale znovu se poctivě připravujeme na další utkání. Máme delší čas na to, abychom mužstvo kondičně dobře nachystali a abychom v Teplicích odehráli dobré utkání,“ říká Páník.

Moravané mohou jet na sever Čech ve větším klidu. Fastavu totiž nahrál i výsledek z Karviné, která doma remizovala s Opavou 0:0.

„Samozřejmě nám to vyhovuje, pořád se ale hraje dál, a dokud to není stoprocentně jisté, nic neslavíme. Ve středu už zase máme trénink. Začneme se připravovat na Teplice, abychom tam získali body a byli z toho co nejrychleji venku,“ přeje si.

Utkání taky bylo o hlavě

Proti Příbrami se ševci pořádně nadřeli. „Utkání taky bylo o hlavě. Čekalo se, kdo udělá chybu a dá první gól. Příbram tu chybu udělala, proto jsme vyhráli,“má jasno třiašedesátiletý odborník.

Divákům se fotbal nelíbil tolik jako v sobotu. „Obě mužstva hrála spíš ze zabezpečené obrany. I přesto jsme měli asi tři dobré situace, ano jednou jsme to tam však nedali. Důležité bylo, že jsme nezačali zmatkovat a plašit,“ ví dobře Páník.

I když se hráči Fastavu nedostali do tolika příležitostí jako s Opavou, vzadu byli precizní a Středočechy za celé utkání nepustili do pořádné šance. „Příbram je mužstvo, které má spíš nepříjemné brejkové útočníky. Pokud nehraje Slepička, nemá vpředu výšku. Navíc naši vysocí stopeři si dobře couvali a nenechali míče padat za sebe,“ pochvaluje si zlínský kouč, který do utkání poslal stejnou sestavu jako o víkendu.

Kapitán Jiráček tak znovu začal mezi náhradníky a do hry se dostal až po přestávce, kdy vystřídal nepřesného Condeho. „Ten to technickým způsobem nezvládl, ale u těch mladších hráčů to tak někdy je. Jejich výkony bývají nevyrovnané,“ připomíná.

Jiráček nám ohromně pomohl

Bývalý reprezentant dodal spoluhráčům potřebný klid, udržel balon, který pak i rozdal. „Petr Jiráček to tam dal do pořádku. Ohromně nám pomohl,“ chválí Páník veterána.

„Díky němu jsme přestali kazit. Splnil to, co jsme od něj čekali. Mužstvo dovedl k vítězství,“ prohlásil.

Výborný výkon však předvedl také jiný záložník, slovenský středopolař Hlinka. „Měl jsem obavu, jak na tom bude po dvou dnech, ale po kartách se vrátil do pohody,“ všímá si zlínský kormidelník. „Vyplňoval prostory, četl hru, vyhrával souboje. Zase byl vynikající,“ přidává.

K zápasu naopak kromě Lotyše Ikauniekse nebyl nominovaný ani Španěl Martínez. Zimní posila ze slovenských Michalovcí se zranila v přípravném zápase v Kroměříži. „Po srážce s protihráčem ho sužovaly vnitřní orgány, což je vždycky nepříjemné. Měl pauzu, ale už s námi trénuje,“ hlásí Páník.

Podle něj si „Pedrito“ musí na českou nejvyšší soutěž zvyknout. „Naše liga klade obrovský důraz na souboje a kondici, což mu moc nevyhovuje. On hraje svým španělským způsobem. Potřebuje volnost, aby mohl uplatnit svoji techniku,“ dodává.