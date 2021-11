Vedení Fastavu vyzývá všechny fanoušky – muže, aby se přidali k nim.

„Na takové akce slyším, přispívám každý rok na tuhle problematiku plus nechávám si knírek, i když to není moje image. Především jsem taky rád, že se zapojil náš klub, a to i formou přiblížit našim fanouškům toto téma a možná nějakého rozhoupat, aby si nejen na takové vyšetření zašel. Budeme rádi, když se k nám přidají ostatní fanoušci, podaří se nám rozšířit povědomí o tomto problému a třeba i přispějí,“ vyzývá kapitán týmu Tomáš Poznar.

Akce Movember chce přimět muže k preventivním prohlídkám. Čas a správně zvolená léčba totiž může zachránit život.

„Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů. V České republice jím každý rok onemocní téměř sedm tisíc mužů, což je třikrát více než tomu bylo před dvaceti léty. Podobně jako u jiných typů rakoviny je i u této zcela zásadní, aby byla zachycena co nejdříve. Pokud se to podaří v počátečním stádiu, je velká naděje, že se pacient zcela vyléčí,“ sdělil primář urologického oddělení zlínské nemocnice Martin Kučera.

Osobní smutnou zkušenost s touto zákeřnou nemocí v rodině má i masér Fastavu Zlín Patrik Hučko. „Pravidelně si nechávám dělat vyšetření na onkomarkery z krve na veškeré možné problémy spojené s rakovinou, protože otec rakovinu prostaty měl a bohužel před šesti týdny na ni zemřel. Myslím si, že po čtyřicítce je prevence těchto vyšetření velmi důležitá a dokáže mnohdy zachránit životy,“ ví bývalý extraligový hokejista.

Celosvětová kampaň na podporu boje proti rakovině prostaty pomáhá, kromě osvěty i získávat peníze na léčbu této choroby. Řada mužů si nechává narůst knír, který si budou pěstovat do konce listopadu.

Fotbalisté Zlína společně s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati zvou příznivce na preventivní vyšetření prostaty, které bude možné podstoupit ve druhé polovině listopadu v urologické ambulanci Baťovky.

Hráči Fastavu společně s členy realizačního týmu absolvují vyšetření prostaty v úterý 9. listopadu. Zájemci z řad veřejnosti mají k dispozici termíny:

* čtvrtek 18.11. 13.30-14:30 (kapacita 5 zájemců)

* pondělí 22.11. 12.30-13.30 (kapacita 5 zájemců)

* středa 24.11. 13.30-14:30 (kapacita 5 zájemců)

* čtvrtek 25.11. 13.00-14:30 (kapacita 10 zájemců)

* pátek 26.11. 13.30-14.30 (kapacita 5 zájemců)

Vyšetření bude v těchto termínech zdarma. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 577 552 858. Urologická ambulance se nachází budově č. 23, v bloku chirurgických oborů v 7. etáži, s přístupem z hlavní komunikace od řeky Dřevnice.